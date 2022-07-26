有「最美性學博士」美名的網紅許藍方前段時間才結束不倫官司，儘管一審被判賠50萬元，她更一度喊戶頭只剩下7926元惹爭議，但她決定先專心工作不上訴；許藍方昨（25日）在YouTube上傳新影片，和女醫師蕭詠嫻大方傳授不戴套的避孕方式，其中服用事前避孕藥居然還能預防癌症。

許藍方昨日在新影片介紹提到，之前有聊到「內射又不易懷孕」議題，許多網友相當踴躍提問，因此她決定找來女醫師蕭詠嫻一起替大家解惑，要如何吃或怎麼做才能降低對身體的傷害，展現她豐富的性學專業知識。

影片中許藍方說明常聽到的避孕方式，不外乎戴保險套、避孕藥或結紮，而戴保險套是「安全性行為」，有避免感染、避免性病或避用懷孕等作用，因此強調本片詳談的避孕方式都不能避免感染或性病；起先許藍方和蕭詠嫻談結紮，還大讚男性結紮後其實更能享受性愛，「比較不會有勃起功能障礙問題」。

接著就談到「事前避孕藥」，介紹其就是平時在藥局能買到的「週期性避孕藥」，通常是21顆或28顆，重要的是，該藥必須每天定期服用而非有性行為前才吃；蕭詠嫻也很認同這方法，表示事前避孕藥避孕效果好之外，其實還能讓女性月經更規律，又能讓子宮內膜不過度增生，甚至能預防乳癌，還會降低卵巢癌發生機率。不過，她們都很不建議女性服用「事後避孕藥」，非常傷身體。

許藍方和蕭詠嫻最後還特別強調，體外射精和算排卵期都不算避孕方式，她們認為現在有許多人僥倖覺得拔出來就能避孕，「精子太厲害了，只要有一點點液體，它就會一直游」：而許藍方認為最簡單又最安全的避孕方式就是戴保險套，加上女性服用事前避孕藥就能雙重防護。