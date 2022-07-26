女星郭采潔早年以歌手身分出道時，頂著一頭黑長直髮，加上長相清純、甜美，一度成為少男殺手；2013年她將演藝事業轉往大陸後，頭髮越剪越短，近日PO的前衛新髮型不被網友欣賞，留言處一片吐槽聲。

郭采潔最近在選秀節目《乘風破浪的姐姐3》以平頭小辮子的造型亮相，就被許多網友酸：「連親媽都認不出來」，但她挺住各式各樣的負面聲浪，23日於IG上傳新髮型的照片，畫面中，郭采潔剪成男生頭，耳朵上方剃成平頭，僅保留兩撮小辮子，以一般人來說，可說是非常難以駕馭。

雖然郭采潔有高顏值，但許多網友還是不買單這次的新髮型，紛紛留言吐槽：「支持你走個性路線，但這個頭型有點get不到」、「得罪造型師了嗎」、「前衛？這樣不規則剪短就說是前衛？明明像狗啃的」、「個人是希望您能留回正常的髮型」，但也有粉絲力挺郭采潔：「只有你的顏值能把這髮型撐起來」、「郭采潔喜歡就好了」、「我覺得這個髮型還挺好的啊」。

郭采潔近年常因外型變化而登上版面，揹負各種正負評論，上月14日她在微博PO復刻自己13年前拍雜誌的造型，拍完後她看著照片表示自己沒變，但沉默幾秒卻說：「好奇妙的感覺，突然有些想哭」，隨即走到後面的小房間偷掉眼淚，直到情緒緩和後，郭采潔才又笑著走出來，笑虧自己「很奇怪」。工作人員好奇問她為什麼會哭？郭采潔坦言，以為自己經歷了很多，肯定已經抹掉了當初年輕時沒負擔的那種樣子，沒想到剛剛看到照片，卻發現其實都沒變。