北市產業局今(26)日舉辦「台北好社企 無限永續新契機」ESG產業媒合啟動記者會，首度推出精選20個「台北好社企」創新解方提案的《Taipei Select：ESG錦囊妙計》型錄，期待號召企業於ESG趨勢下攜手社企創新轉型，也同時邀請6家企業前來分享社企合作的心路歷程與亮眼成果。

副市長黃珊珊出席致詞表示，近兩年來ESG因新冠疫情、極端氣候事件等衝擊躍上檯面，也衍生出企業對於永續轉型解決方案的迫切需求；台北市政府在8年前即看見這樣的趨勢，率先投入社會企業的育成培力，另台北市為永續環保也不遺餘力，成為全台首個通過2050淨零碳排放自治條例的城市，希望能為地球盡一份心力。

活動特別邀請過去曾與台北好社企深度合作的高柏科技執行長蕭酩献、宜家家居IKEA北亞區永續發展經理汪慶怡、環球購物中心副總經理石傳捷、美科實業永續長暨海外部行銷副總簡秀芬、國泰金控公關發展部協理廖昶超及統一超商協理等企業代表分享與社企合作的心路歷程與亮眼成果。

另外活動也揭示《Taipei Select：ESG錦囊妙計》型錄，向企業介紹E（減碳循環）、S（社會共融）、G（優質治理）各議題中社企提出的創新解決方案與預期效益，希冀激盪出企業與社企、商業與永續間的新契機。

過去在計畫推動下，包括結合社會企業-StoryWear回收布料製衣技術、腦麻協會的就業培力專業、以及統一超商零錢捐與回收寶特瓶的資源，開創了結合三方優勢的社福與環境永續專案，更是開創永續合作新亮點的典範；另外專注於頭皮養護產品的美科實業也攜手社會企業-配客嘉PackAge＋，打造配送用循環包材，期待改變台灣網購生態，更為下一代拚環境永續。

產發局表示，北市府過去8年以「公私協力」的力量連結產業成長與環境、社會議題，推動城市朝向永續共好邁進，未來亦持續推出創新解決方案廣邀更多企業參與。