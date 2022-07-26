受疫情影響，許多民眾不在餐廳內用、而是選擇將餐點外帶回辦公室或回家享用，帶動餐飲外帶商機，近兩年催生了許多頗具特色的便當專賣店！其中，位於台中北屯區文心路與熱河路口的弁當專賣店「吃豆米-御弁當」，以白色為基底的店面窗明几淨、一眼就能看到乾淨整潔的廚房，試賣期間吸引許多顧客拍照打卡，被譽為台中最美弁當專賣店，甚至吸引民眾詢問是否開放加盟。

「吃豆米-御弁當」不僅店面風格獨特，餐點更具特色，以健康為取向！創辦人張力山表示，有別於一般的便當店，該店的米飯和主食、配菜都顛覆傳統便當，米飯使用來自雲林縣水林鄉的黑豆、秈米和糙米；至於為何選用上述三種殼物混合，他說，是經由營養師精算，涵蓋了全方位的主食營養，「高纖不發胖，連忌澱粉的糖尿病患都可以安心食用。」

張力山強調，該店以黑豆、秈米和糙米依黃金比例混合的豆米，是以氫水烹煮；由於氫水水分子細，可以溶出更多的營養素，且煮成的米飯更香更甘甜，口感佳；青菜是產地直送，以氫水清洗，料理時以飯店等級的料理設備烘煮，保留青菜的原味和營養。

「吃豆米-御弁當」菜色選擇多樣，本季推出「炙燒干貝吃豆米」、「剝皮辣椒雞吃豆米」、「無水麻油雞吃豆米」、「滷香雞腿吃豆米」、「瓜仔肉吃豆米」，另有「桂花桂圓豆米粥」；店內還有單賣的「豆米飯」、「剝皮辣椒雞湯」、「無水麻油雞湯」、「滷雞腿」等鋁箔包單品，疫情期間明顯帶動單品的銷售業績。

「吃豆米-御弁當」還研發了甜點和飲料，同樣以健康為取向。其中，「冰心捲心餅」使用青香蕉和玉米萃取的抗性澱粉製作，張力山說，不僅能解饞還不怕胖，內含的奶油則選用紐西蘭毛利人保護區生產的奶製品；飲料則是黑豆和咖啡豆調製的「黑豆咖啡飲」，讓嗜喝咖啡的消費者，多了一份養生概念。