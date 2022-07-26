Google應用程式商店Google Play今年成立10周年，台灣遊戲社群與業者受到Google重視，不僅今年初率先在台推出「Google Play遊戲」測試版，更積極推動台灣遊戲開發業者的國際化能力。Google表示，下一個10年會著重於在更多地方提供Google Play的產品與服務、打造更好的跨平台遊戲體驗，以及讓所有裝置使用Google Play都能有流暢的體驗。

10年前全球僅有4億台Android裝置，但今年5月全球使用中的Android裝置已經高達30億台，Google表示，Google Play發展10年至今，已經有來自全球190個國家、共25億名的使用者，應用程式開發商則超過200萬個，Google Play支援300多種支付方式、擴大支援訂閱制度，並增加數位工具，提升交易的安全、便利性。

隨著資安、隱私成為各國政府與用戶關切的焦點，Google表示，應用程式商店內建的Google Play Protect每天掃描和驗證超過1,000億個應用程式，以保護裝置、數據和應用程式的安全性，光是去年就防止120萬個違反政策的應用程式在Google Play上架，阻擋數十億次會造成危害的安裝。

至於Google Play在台灣市場的經營，Google表示，台灣應用程式開發者在Google Play全球生態系當中扮演舉足輕重的角色，也因此，Google在今年初領先全球所有市場，率先在台灣推出「Google Play遊戲」測試版，以滿足橫跨手機、平板電腦、Chromebook和微軟電腦的無縫遊玩需求。

為了協助台灣開發者走向國際，Google自2017年起舉辦「一級玩家計畫」，五年來共有超過300位開發者、80位以上遊戲發行商、創投及投資人參與，且有超過60％與會者從活動中找到商業機會，而為了慶祝Google Play 10周年，Google在台宣布將一級玩家計畫升級為「Games Connect遊戲開發者培訓營」，加入導師制度、邀請二十多家台灣知名遊戲企業夥伴與新進開發者交流，希望透過經驗傳承，打造台灣的遊戲產業生態系。