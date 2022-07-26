萬安演習從昨(25)日開始，連續舉行4天，今天輪動中部地區舉辦，就有1名台中網友上班途中，聽到演習警報響起，她與路人紛紛躲避至騎樓下等候，突然，她眼前出現1支情趣用品，不明原因掉在一中街路口，讓她傻眼笑稱「萬安演習有那麼可怕？」；網友也笑翻表示「柏油路這麼燙欸」、「這麼熱姐夫會燙傷吧」。

一名網友在「Dcard」論壇發文，並上傳1張照片，由於今天是萬安演習第2天，實施地區為台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市等中部地區，這名網友在台中市一中街路口拍到，有支情趣用品，直接掉在路上，由於正值萬安演習下午1點半到2點期間，該網友也表示「上班途中看它孤零零的躺在地上，是誰逃的那麼緊張」，還笑稱「萬安演習有那麼可怕？」。

台中1名網友在上班途中遇到萬安演習，她與路人躲到騎樓下時，往路上一看竟發現「姊夫」躺在路口地上。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友笑翻紛紛留言表示「在地姊夫」、「第一眼看還以為是豬蹄」、「為什麼會躺在那邊啦」、「原來是一中大熱狗啊」、「柏油路這麼燙欸」、「熱到熟了」、「誰會把這個帶出門啦！傻眼」、「這麼熱姐夫會燙傷吧」、「嗯，是用什麼方式帶出去的？」。