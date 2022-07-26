國民黨高雄市長參選人柯志恩今（26）日走訪旗津，並提到要發展觀光，應盡速規畫第二過港隧道及輕軌。對此，民進黨高市旗鼓鹽議員簡煥宗晚間在臉書直批柯「要不要做功課再來」，直指兩個政策早已在推動，還呼籲她應為「國民黨長久以來阻撓高雄軌道建設向高雄市民道歉」。

柯志恩今提到，旗津作為高雄最大的離島，對外交通困境是她所關心的重點。目前過港隧道的「延壽工程」雖然已經完工，但為了旗津未來的發展，旗津第二條的過港隧道和輕軌應盡速完成可行性研究與評估，讓旗津不再成為高雄交通的次等公民。

不過，簡煥中反酸她「柯志恩要不要做好功課再來！」，知道第二條過港隧道，已經在去年7月就委外進行可行性評估了嗎？明年6月評估報告就會出來，至於輕軌路線也有納入可行性報告中。然而，這些資訊，今天在她身旁的兩位議員蔡金晏、陳美雅會不知道？

簡煥宗質疑，這就是柯志恩提名1個月來特地在台北和妳的智囊團隊討論出來後得出的交通政策，一個陳其邁市長去年6月就已經做的政策。「韓國瑜前市長停擺的輕軌政策，現在柯志恩參選人竟然也主張輕軌有其必要，我沒聽錯吧？！還以為這是在反串」。

簡煥宗狠酸，國民黨長久以來就是見不得高雄的建設和發展，柯志恩的團隊總協調黃昭順前委員，可是當年在國會大力阻撓高雄鐵路地下化還有捷運黃線的元凶呢，「所以妳要不要為所屬的中國國民黨，對長久以來阻撓高雄軌道基礎建設來向高雄市民道歉」？