俄羅斯當局今天表示，德國前總理施若德（Gerhard Schroeder）應該正在莫斯科，俄方不排除與他接觸的可能性。此時俄國即將減少對德國供應的天然氣。

路透社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在被記者詢及、克宮是否得知施若德已前來莫斯科的報導時說：「就我們所知，他正在莫斯科。」

培斯科夫並說：「我們與他並沒有所謂的會見，但不排除與他接觸的可能性。」

德國RTL電視台昨天夜間報導，施若德已身在莫斯科，電視台網站並張貼了施若德的照片。

RTL詢問施若德是否將會見俄國總統蒲亭，並引述施若德回答說：「我要在這兒度個幾天假，莫斯科是個美麗的城市。」

施若德在德國的辦公室尚未就媒體對他此行的詢問作出答覆。

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）昨天表示，自明天開始，透過北溪1號（Nord Stream 1）管路輸送到德國的天然氣將減少到輸送能量的20%，因為管路的一具渦輪機必須關閉，但德國駁斥這個理由。

施若德是德、俄能源關係的要角，他在1998至2005年擔任德國總理，卸任後在俄羅斯國營石油公司（Rosneft）出任監事會主席而引起爭議。

根據施若德在社交網站領英（LinkedIn）的帳戶資料，他現仍是北溪管路營運商北溪公司（Nord Stream AG）董事長。