Sisley 極致夜間奇蹟再生眼部精粹。（Sisley 提供）

Sisley 極致夜間奇蹟再生眼部精粹。（Sisley 提供）

頂級保養Sisley 全新升級美膚課程「奇蹟明亮眼部護理」為一奢華眼部課程，以頂級的極致夜間奇蹟再生眼部精萃作為產品主軸，幫助眼部舒緩放鬆，提升眼部肌膚的美麗，重現明亮電眼。

Sisley「奇蹟明亮眼部護理」搭配玫瑰石英石按摩，讓身心靈在玫瑰的寵愛呵護下，達到療癒放鬆的極致享受，更能使產品吸收能力加倍，緊緻眼周肌膚效果更極致。肌膚最脆弱也最容易暴露年紀的地方就是雙眼。由於眼周肌膚的皮膚最薄、使用最頻繁、缺乏皮脂膜的關係，隨著時間的流逝以及外界環境的原因，漸漸出現無法忽略的老化徵兆，也讓更多消費者更注重眼部保養。

Sisley 的獨家護膚手法皆由法國總公司的專業小組研發、創新，然後傳承並訓練全球的護膚小組，並且依照 Sisley 不同產品品項，創造出不同的按摩手法。 Sisley頂級美膚中心獨家服務：Bellavita 2樓、晶華酒店B2。