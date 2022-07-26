巴黎萊雅PRO MajiFashion染膏新品。（巴黎萊雅PRO提供）

專業髮品巴黎萊雅 PRO，根據近年來在台灣染 髮市場觀察，台灣有 32％消費者對染髮的擔憂主要來自於害怕對髮質造成傷 害，近而對染髮服務有所疑慮，因此在 面臨到髮色持色不均、新舊髮斷層色差 或是髮質乾燥枯黃時，只好默默接受不完美的髮色狀態。

進一步調查發現，台灣染髮普及率僅有 34％，消費者染髮頻率平均每年只有 3到4 次，為了消除消費者對染髮傷害髮質的疑慮、鼓勵嘗試最新潮時尚髮色，巴黎萊雅 PRO 推出全新升級『MajiFashion 染膏』，全新『MajiFashion 染膏』包含三大獨家特色系列，滿足消費者所有玩色需求。

萊雅學院將在7月25日正式啟用，勾勒萊雅專業沙龍美髮事業部在數位化、機能性與永續發展的 願景，實踐教育規劃的虛實整合策略、探索沉浸式品牌與活動體驗，擁有先進影音設備與 LEED綠建築認證，萊雅學院結合美髮專業與髮藝創意的內容創建中心。