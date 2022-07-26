中元節即將到來，Yahoo奇摩購物觀察「中元」相關關鍵字近期熱搜暴增15倍，「普渡」關鍵字亦狂漲近8倍；普渡必備零嘴、飲料皆成近期熱賣商品，其中，點心麵系列業績成長逾8成，即飲飲料銷量也成長近5成。

一次集結各式供品需求、經濟實惠的千元以下「澎湃組」、「拜拜箱」，因內含多款雜糧乾貨等熱銷和創意商品，一包展現十足祭拜誠意，也深得民眾喜愛。

迎接中元普渡，Yahoo奇摩購物中心即日起至8月12日推出「有Buy有保庇」活動，一站備妥精選澎湃超值組、健康養身素食、跨國零食及特色紙紮供品，讓消費者便利安心買。7月31日前購買指定商品，消費累計滿1000元以上還可登記抽超夯「Y虎多功能電火鍋」。

此外，即日起至8月14日前，Yahoo奇摩超級商城也祭出「中元Buy拜」好康活動，推出澎拜普渡免運箱5折起、萊爾富滿99元免運等優惠，一鍵幫消費者送到家，免出門又拜澎湃。