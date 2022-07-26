聯準會展現與通膨對抗到底的決心，使得金融市場一直處於震盪走勢，近期牛熊指標跌至零，法人表示，當牛熊指標跌至零時，距離中長期底部已不遠了，建議投資人可以分批進場，以掌握未來反彈行情。

中租投顧表示，美銀的牛熊指標（bull-and-bear indicator）降至零時，顯示投資人對未來市場情緒的極度恐慌，但根據歷史經驗顯示，當市場陷入極度恐懼時，接下來3個月MSCI世界指數報酬中位數可達7.4％，雖然市場短期震盪難免，確是投資人可以長期角度分批進行布局的時機。

國泰投信ETF研究團隊副總經理鄭立誠認為，美國8月前物價可能仍居高不下，但在第四季前通膨將出現回落，伴隨股市走出頹勢。最新6月美銀經理人調查顯示，經理人現金水位仍在5.6％的高位；美銀的牛熊指標也跌到零，顯示當前市場情緒已經非常低迷。

鄭立誠建議投資人可挑選台股、美股等相對穩健的市場及看好的大趨勢產業，佐以股債資產配置，並以分批進場或定期定額方式參與，靜待市場回歸基本面後的反彈行情。