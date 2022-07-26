科法斯「2022亞太企業付款調查」顯示，儘管大多數受訪企業對經濟前景持樂觀態度，其中71％的企業預計今年經濟成長將有所改善，但預計來年銷售額和現金流會有改善的受訪企業家數是越來越少。

科法斯「2022亞太企業付款調查」於2021年11月至2022年2月進行。該調查涵蓋了亞太地區9個市場和13個行業的近2,800家企業。

科法斯表示，供應鏈中斷、地緣政治緊張局勢升級、大宗商品價格上漲和利率上升壓低了更多企業的業績預測，預計來年銷售額和現金流會有改善的受訪企業家數是越來越少。預計來年銷售業績將有所改善的受訪企業比例從2020年的59％降至2021年的52％。至於現金流有改善的受訪企業，從前一年的50％下降至43％，其中預計業績好轉的企業中，以營建業的比例最低。

就「亞太付款調查」結果來看，科法斯給澳洲、日本、台灣、新加坡都是「A2」等級，代表企業違約風險低；香港的評級是「A3」；馬來西亞、泰國的科法斯評級是「A4」；中國評級是「B」，而印度則拿到「C」則是指該國企業違約風險高。