王力宏今(26日)才為了保護家人權益，大動作刪光社群和離婚相關的貼文，不過現卻傳出他確診新冠，對此，經紀人也證實，並曝光他目前的身體狀況。

經紀人回應《中時》，透露王力宏是這兩天確診，所以主動通報，因已經打了第三劑疫苗所以是輕症，一點點喉嚨痛而已。目前依據衛生單位指示隔離靜養，謝謝大家的關心。

王力宏和李靚蕾離婚官司之前鬧得沸沸揚揚，目前已進入司法程序，他也轉為低調，今他透過經紀公司表示，已刪除與離婚官司有關的社群貼文，原來是他收到台北市社會局來函，要求雙方要保護孩子權益，必須下架社群貼文，避免孩子日後透過社群平台看到父母的爭議。

而王力宏與律師討論後，在最快時間內刪文，經紀人補充說明他不只是為了保護家人，也是相信台灣司法公正性的表現，希望能把「事實」徹底從社群媒體轉到法院的訴訟上，同時也期盼未來不要再出現以網路暴力來公審公眾人物的情況發生。