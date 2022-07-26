日本女星小百合（日文名字：早川小百合），曾在澳洲、大陸留學，為了調查台灣茶產業而來到台灣，因為喜歡上台灣便決定到此留學，2018年更決定定居台灣，在台灣演藝圈發展。目前在台灣的小百合開設自己的YouTube頻道，日前她和烏克蘭正妹佳娜合作拍片，兩人互換穿搭風格，畫面十分性感。

佳娜在個人YouTube頻道「佳娜老師機」更新辣妹互換穿搭的下集，小百合拿出一件側面開洞的洋裝，讓佳娜驚訝到直問：「我想問妳，妳真的是日本女生嗎？日本女生可以這樣出門嗎？妳的媽媽看到不會說什麼？」小百合幽默回答：「媽媽沒看過」，佳娜也不甘示弱拿出一件黑色洋裝，兩人分別換裝，佳娜穿上開洞洋裝，隱約可以看見南半球從挖洞露出來，同時還能看見她的雪白屁股，佳娜直呼：「很怕走路的時候，妹妹會跑出來」。

小百合則換上佳娜挑選的衣服，該洋裝中門大開，僅有一條線連接胸前兩塊布，傲人東西半球一覽無遺，完美渾圓曲線讓觀眾看傻，中空設計讓小百合羞到雙手遮擋，直呼穿上衣服後：「真的沒有安全感耶，我有點不自在」，佳娜最後拿出透視洋裝，上身只有一條布讓小百合急問是要怎麼穿，仔細檢查還發現是透視布料，佳娜也提醒：「如果妳穿不好，它們（胸部）就直接跑出來」。

小百合和佳娜互換火辣戰袍。（圖／截取自佳娜老師機 youtube）

由於洋裝裡面無法穿內衣，小百合穿上後一直壓著衣服深怕走光，繞頸設計讓飽滿南半球曲線被看光，過程中小百合調衣服時還差點走光，不斷將布料往中間扯，火辣換裝讓網友紛紛留言：「小百合和佳娜一個比一個辣，害我這個單身狗鼻血直流」、「南半球可以上街，再加碼拍下一部，拜託」、「妳這樣我控制不住我自己」。