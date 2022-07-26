據印媒引述消息人士的話指出，在未2到3個月內，印度將在與中國接壤的北部邊境地區部署一支俄製S-400防空導彈系統中隊，以應對中國戰機在中印邊境地區日益頻繁的軍事活動。大陸軍事專家認為，待部署完成後，印度在遠距離探測和摧毀各種戰機的能力上得到重大提升，對中國邊境構成一定的威脅，中方也將會有反制動作。

The wait is over



India's first S-400 squardon operationally deployed. And the second squardon deployment work is in progress.



The first squadon deployed around Punjab Airbase keeping China and Pakistan's threat in front



Second S-400 will be deployed against China to Northeast. pic.twitter.com/CrK81Lspzm — AMIT MAJUMDAR (@kingslg) July 21, 2022

陸媒《環球時報》引述《印度時報》指出，俄羅斯於去年12月已交付了第1個S-400中隊的設備，目前該中隊已被部署在印度西北部，應對來自巴基斯坦和中國的空中威脅，而第2個S-400中隊將專門部署在印中邊境地區用於防空。

報導援引消息人士的話聲稱，自6月中旬以來，在印中邊境實際控制線沿線，中國戰鬥機的部署和出動有所增加，尤其是在拉達克地區，一天之內中國戰機經常在實控線附近出動2到3次。印度《亞洲通訊社》引述印度政府消息人士的話稱，印度空軍正以「校準的方式」應對這些行動，同時也在監測中國戰機在該地區低空和高空的飛行模式。

印媒指出，中印雙方在7月17日舉行第16輪軍長級會談，以解決中印邊界西段實控線地區有關問題，致力於尋求一個雙方都能接受的解決方案。多個消息來源透露，儘管找到雙方都能接受的方案還需要一定時間，但此次會談氣氛積極向好。然而，在會談結束後，多家印媒開始炒作「中國戰機挑釁印度軍隊」的報導，指稱中國軍機正在加大在中印邊境實控線附近的活動頻率。

清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰接受《環球時報》採訪時表示，印度將第1個S-400地對空導彈系統中隊部署到印巴邊境，第2個部署到中印邊境，並非簡單的佈防調整，而是中長期規劃的一部分，反映出印度軍方提出的「兩線作戰」整體軍事部署和對中國戰略。

錢峰表示，印方採取上述動作，不利於營造中印雙方磋商解決邊境衝突的氣氛。S-400系統可覆蓋3、4百公里的範圍，對中方在實控線中國一側的巡邏活動等構成潛在威脅。為維護自身軍機安全，中方勢必會加強必要的反制動作。

錢峰還指出 ，印度在邊境部署S-400系統不會改變中印雙方在邊境的實力對比。中方在武器裝備、遠程機動能力和後勤保障方面，仍對印佔據很大優勢。