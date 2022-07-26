近年綠色飲食風潮興起，讓植物肉成為「食」尚新寵兒，市場規模持續快速成長，保德信指出，根據估計，人造肉食品市場規模在2023年可達到61億美元，至2040年更將大幅躍增至1400億美元；除了綠色飲食崛起帶動，植物肉也將成為未來補足全球蛋白質供應缺口的重要來源。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，植物肉在全球市場的接受度日益成長，不僅各大速食店紛紛推出植物肉特製餐點，植物肉產品也開始進入零售通路銷售，進一步帶市場規模快速成長，目前全球最大的植物肉龍頭廠商Beyond Meat，2021年度營收達到4.647億美元，雖然短期成長動能出現逆風，但長線發展趨勢並未改變，植物肉市場未來龐大商機值得期待。

張書廷進一步說明，植物肉市場的成長，也替永續生態盡一份心力，根據統計，全球近兩成溫室氣體排放來自畜牧業，若拿植物肉與畜牧肉品相比，可降低高達9成的溫室氣體排放量、降低9成的水與土地使用，整體降低46％的能源消耗。

張書廷表示，事實上，畜牧大國紐西蘭今年6月已經提出針對農業碳排定價的草案，由於牛羊打嗝會產生大量甲烷氣體，是紐西蘭碳排最大來源之一，該草案若通過，未來紐西蘭農場自2025年起需要為碳排量付費，而這項提案將使紐西蘭成為全球第一個為牲畜碳排付費的國家。

張書廷認為，眼見各國為共同遏阻全球暖化，對減少碳排做出承諾，希望達成2030年碳排減半、2050年淨零碳排的國際共識，在飲食上除了透過減少肉類生產以降低溫室氣體排放、水資源的消耗等，所衍伸出的回收食用油、過期肉品等生態友善商機，也是值得注意的ESG企業。

再者，張書廷強調，今年全球金融市場大幅下跌，ESG企業也難逃下跌走勢，包括股市自年初高點下滑超過20％，美股本益比跌破10年平均，投資等級債的殖利率也直逼5％，創10年新高，非投資級債收益率更來到8.5％，僅次於疫情及2015能源危機，此時正是逢低布局ESG資產的時機。