投資之父坦伯頓名言：「行情總在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬追隨中成熟，在希望熱絡中毀滅。」這告訴我們股價與利多或利空消息的反映是不即時的，所以投資人們當看到新聞傳出某公司的任何消息時，可能需要審慎評估，才不會錯估情勢，個股有時會領先基本面半年以上反映，筆者今天就針對最近利空消息紛飛的晶圓代工來跟大家闡述自身的看法。

首先，今天新聞斗大的標題，聯發科投片英特爾，台積電鐵咖客戶鬆動，雙方將在成熟製程上合作，加上中國預計到2024年底，將建立31座大型晶圓廠，全數鎖定成熟製程，讓晶圓雙雄今天走勢疲弱，其中聯電更是大跌4.69％，明天聯電法說，面對中國業者的來勢洶洶，以及消費性電子的需求下滑，公司應該會在法說中釐清下半年產能利用率及獲利能力，這些可能的影響！

近期晶圓代工面臨供給的增加、需求的減少，雙重利空的打擊下，導致晶圓雙雄股價跌跌不休，但是投資人們，想想看台積電的法說，公司就表示高效能運算（HPC）、車用電子、物聯網、伺服器等應用帶來的成長力道，能有效抵銷需求面減少的影響，台積的先進製程地位更是築起了在產業中的護城河。

另外，對於成熟製程未來產能的大幅提升，並非僅是各家廠商說要建幾座大型晶圓廠，一切就水到渠成，還需要考量良率、成本及生產設備的供應狀況，更重要的是，晶圓代工中有許多與客戶共同研發的特殊製程，也絕非單純擴廠或削價競爭可以取代的，所以投資人只是因為短暫消息面，而捕風捉影，可能會造成投資價值判斷上的謬誤。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

※免責聲明：本文為分析師個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。