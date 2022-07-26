日本地方偶像女團「KRD8」最年輕成員櫻井美琉（桜井みる），驚爆多段性愛影片遭流出，雖然她緊急發聲明表示已抓到兇手，並不再對此事發言，但事後她刪除貼文，因此傳出陰謀論，她是遭前男友報復，不雅片才會外流。

年僅19歲的櫻井美琉，日前傳出遭外流多段不雅影片，而她第一時間發文聲明已抓到兇手，會對繼續傳播及販售影片的人追究法律責任，並不再對此事發言，但過沒多久，她卻把貼文刪除。

而櫻井美琉性愛影片外流事件在網路持續發酵，有網友認為她是遭前男友報復，才會把熱戀時恩愛畫面流出，還有人認為是有心人的操作，為櫻井美琉炒新聞，對此，台灣AV達人「一劍浣春秋」也透露，他認為女生被男友報復的機率較大。

因為她清楚誰有影片，而也想盡辦法要讓影片下架，看得出來她努力要留在KDR8。此外，他也表示不少AV經紀人都有在關注此事的發展，還有人宣稱「如果櫻井美琉有興趣（拍AV）他們一定要簽下來」。

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