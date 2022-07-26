俄羅斯宇宙太空局(Roscosmos)新局長尤里•鮑里索夫(Yury Borisov)表示，俄羅斯將在2024年之後「結束國際太空站的相關事務，將建造自己的太空站」。這可視為俄羅斯結束幾十年來和美國的太空技術合作。

航太時報(AeroTime)報導，鮑里索夫在克里姆林宮向俄羅斯總統普丁匯報工作時表示「我們已經完成了身為國際太空站合作夥伴的所有義務，已沒有必要再對它投資，已到了離開國際太空的時候了。我認為到這個時候，應該開始組建屬於俄羅斯自己的軌道太空站。」

國際太空站計畫於1996年提出，從一開始就決定採用國際合作，主要合作夥伴是美國、俄羅斯、歐洲、日本和加拿大。全長73公尺，全寛109公尺，總重420噸，可長駐7名太空人，短期可接待10人，是目前在地球軌道上最大的人工物體。於1998年開始建造，2007年完成。

由於俄羅斯在此之前，曾經營過2代太空站(禮砲計畫、和平號計畫)，因此國際太空站建造時，借助了許多俄羅斯的和平號太空站操作經驗。

國際太空站經營至今已22年，也確實頻出老態，原定於 2024 年結束，但由於接替的太空站計畫尚未提出，美國政府在 2021 年底宣布，希望能夠將其延役，繼續運作到2030年，但是這也意味著需要合作夥伴持續掏錢，而維護國際太空站的費用並不低。 由於原計畫是在2024年結束，所以俄羅斯決定退出並不算違約。當然俄國也有政治考量，這是美國與俄國兩個太空大國的分道揚鑣。

鮑里索夫是在今年7月初被任命為俄羅斯宇宙太空局的負責人，他前一個職位是俄羅斯副總理；上一位宇宙太空局局長是羅戈津，他也是普丁的寵臣。