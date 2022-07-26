職業不分貴賤，每一個認真工作、認真生活的人，都值得人們尊重。一名營造業小開日前上網抱怨，表示首次和女友的爸爸見面時，才知道對方職業是「捕魚的」，讓他心裡相當無法接受，疑似認為兩人並無門當戶對，直說自己的家人會不同意兩人交往，貼文一出讓許多網友氣炸，痛批原PO「自以為高尚」。

原PO昨（26）日在《匿名公社》中發文表示，自己和女友已經交往5個月，交往期間女友曾提及爸爸是漁貨商，但雙方第一次見面時，「才知道原來她爸爸只是捕魚的，家裡有3艘漁船，請好幾個外籍漁工在作業」。沒想到，女友的家庭背景似乎讓原PO相當無法接受，認為自己的家人會不同意兩人交往，更質問「為什麼妳沒坦白說妳爸是漁夫？」

這下換女友燃起熊熊怒火，不斷反問「我爸爸是什麼職業很重要嗎？」原PO則認為，「我爸是營造商，若我家人知道妳爸是捕魚的…有可能會同意我們交往嗎？」兩人吵得不可開交，女友最後更是氣到整整5天都拒絕回應原PO的訊息，不知如何是好的原PO只能上網求救，「請問我該如何跟她溝通？」

貼文曝光後，網友的留言一片撻伐，認為職業不分貴賤，「你以為你的家庭多尊貴，還瞧不起漁業咧」、「你知道你的這種想法，已經讓多少人看不起你了嗎」、「分手吧，不要害人家了」、「你家可能連一台漁船都買不下去」、「是你配不上她」。

另外，也有其他網友表示，漁船其實相當昂貴，「他爸爸超有錢，你會後悔」、「自以為高尚？不知道捕魚的都是搬現金在買房？」、「3艘漁船超厲害，很多漁夫連1艘都有困難」、「捕魚是隱藏版好野人」、「初戀的爸爸是遠洋船長，她說如果我願意娶她，她爸就送我一棟房子」、「真的不知道你在優越幾點的」、「包工頭的兒子嫌棄家有3條船的船東女兒」。