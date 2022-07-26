18日烏東頓巴斯地區又傳出4名外籍傭兵戰死噩耗，包括2名美國人、1名加拿大人以及1名瑞典人。近期作戰指揮官米羅什尼琴科（Ruslan Miroshnichenko）悲痛表示，他們被指派摧毀俄軍試圖穿越的地區以拖慢進度，卻在任務結束時遭埋伏的戰車炸死。

綜合俄媒「衛星社」（Sputnik）、英國《衛報》以及《政客》報導，4名外籍傭兵盧克(Luke Lucyszyn)、布萊恩(Bryan Young)、羅伊(Roy Sirois)和愛德華(Edvard Selander Patrignani)遠赴烏克蘭加入武裝部隊抗俄，陣營駐紮在戰況膠著的頓涅茨克州(Donetsk)東部城鎮希維爾斯克市（Siversk）。據悉當時他們被指派佔領敵軍的狙擊位置，並炸毀過河必經的深谷。指揮官米羅什尼琴科還原當時情況，稱「他們做到了，不幸卻遭坦克伏擊…第一發砲彈擊中盧克，隊友們帶著他趕緊撤退，冷不防第二砲來了，他們全都死了…」

報告稱「小隊遭到俄軍坦克埋伏，其口徑約120毫米或更大，還有集束彈猛烈攻擊，歷經2個小時的對峙，他們在發動砲擊的空檔找掩護，卻在過程中被命中…」

米羅什尼琴科遺憾說道，「我很榮幸能成為他們的指揮官，4位英勇的孩子奮戰到最後一刻，沒有退縮、冷靜沉穩，就像真正的軍人。」目前所有遺體皆已被運回。

美國國務院上周證實2名志願軍在烏克蘭死亡，不過沒有提供額外細節，據悉這是俄烏戰爭爆發以來，第5、6名美國人喪命。另外，目前還未收到加拿大及瑞典政府的回應。