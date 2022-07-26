每個人在長大的過程中，都會嘗試找到最適合自己的穿搭，不過有時單品因為太過熱門或是遭到某些族群使用，在民眾心中留下深刻印象，反而會造成一般人不願選購。一名網友近日就在網路分享自己心目中被8+9穿爛的單品，沒想到釣出網友回應，其實各大名牌的白色T恤也同樣受害。

原PO在Dcard以「很好看卻被8+9穿爛的單品」發文表示，自己覺得有3項單品明明很好看，但可惜的是由於一些屁孩8+9穿過之後，自己再也不穿或不買。第一樣就是英國設計師品牌Alexander McQueen的小白鞋，「這雙真的很好看！很顯腿長又顯瘦，看國外很多明星穿起來都超好看，有一陣子很心動，但想到會跟8+9撞鞋就算了…」。

原PO說明，第二樣則是愛迪達的運動褲，明明穿起來很舒服，穿去上體育課、健身都很讚，「某次體育課被同學說這不是8+9穿搭嗎？」從此被原PO封印在衣櫃，「再也不穿」；第三樣則是美國設計師品牌Tommy Hilfiger的白T，「他們的平口上衣超辣超好看！問男友意見也是被打槍說是8+9愛用牌」，最後只好打消念頭，但她也不禁好奇「還有什麼是大家曾經很想買卻被8+9穿爛的單品嗎？」

對此，許多網友紛紛表示「還有Champion」、「各大名牌的白T都被穿爛了，Gucci、CK、Champion」、「覺得McQueen好好看，真的可惜」、「愛迪達褲很顯身材欸，在健身房看到腰臀比漂亮的女生穿還是會覺得好看」、「他們也都是有穿沒搭」、「但89也不一定穿正版，常看到一堆穿盜版的89在路上走」。

不過也有人認為「重點還是氣質吧，穿什麼是其次」、「喜歡什麼東西，還要在意消費者族群，我覺得是很蠢的一件事，你能限制89不要吃牛排、不要進去麥當勞消費？」