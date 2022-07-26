女星郭碧婷嫁給香港娛樂大亨向華強兒子向佐後，先後生下兩個孩子，升格豪門媳婦令外界都很稱羨，不料近日向佐被爆出婚後出軌，和辣妹視訊畫面曝光，至今夫妻倆都未對此事回應，向太則跳出來喊話「是假的」；有網友肉搜出辣妹身分，留言詢問馬上得到回應「誰知道閨蜜（密）出賣我」，間接認了是事件女主角。

最近有大陸網友爆料向佐結婚後出軌N次，還PO出一名女子和閨密的對話截圖，內容中得知女子的閨密是向佐前女友，去年8月向佐主動聯繫透露想秘密約會；另外還有向佐和該女子視訊畫面，女方疑似上半身全裸，露出性感事業線和向佐聊天。

向佐和辣妹視訊畫面流出。(圖/ 摘自微博)

雖然向佐本人和愛妻郭碧婷都未表態，僅向太出面否認，但出軌風波越滾越大，沒多久更有網友挖出視訊女主角，她是一名在「抖音」擁有20多萬粉絲的小網紅，微博上也能看到她性感火辣穿搭；原來在向佐視訊畫面流出後，她的抖音影片湧入大量留言，直問「微博說的是你（妳）呀」，她也在底下回應，「誰知道閨蜜（密）出賣我。今天全是問我這個的。」間接承認自己就是女主角。

視訊事件女主角身分被挖出。(圖/ 摘自抖音)

而視訊辣妹在她其中一個社群平台上，自我介紹寫到，「性感的身軀加有趣的靈魂：小胡靜」，身高172公分、體重50公斤，職業是演員，還愛好唱歌和跳舞；許多網友一看照片都是些性感火辣風格，譏笑是向佐喜歡的類型，也替郭碧婷感到惋惜。