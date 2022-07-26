美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）示警，食品與能源價格上漲讓消費者縮減其他商品支出，迫使公司得削價降低庫存，此舉將打擊獲利，故調降第二季與本會計年度（明年1月止）財測。

沃爾瑪25日指出，食品與能源價格揚升衝擊一般商品銷售，對利潤較高的服飾類別打擊尤大。沃爾瑪預估第二季美國同店銷售年增6％，但成長主要來自利潤較低的商品。

沃爾瑪表示，公司必須調降售價，才能降低旗艦連鎖店和倉儲式連鎖店Sam's Club的庫存，如此一來將影響第二季與本年度獲利。沃爾瑪預計8月16日公布第二季業績。

英國數據分析和諮詢公司GlobalData主管桑德斯（Neil Saunders）表示：「提高營收對多數零售商來說沒有問題，但業者越來越難維持近幾年常見的高獲利水準。」

沃爾瑪預估，第二季調整後每股盈餘恐下滑8％至9％，本年度調整後每股盈餘減少11％至13％，相較之下，該公司5月預測本年度每股盈餘僅減少1％。

沃爾瑪5月便示警庫存上升問題，根據該公司5月公布的財報顯示，第一季庫存增加33％，原因包括消費者支出由商品轉向服務，以及供應鏈中斷緩解等。

沃爾瑪執行長麥克米倫（Doug McMillon）在聲明稿指出，「食品與能源通膨已經影響消費者支出，雖然公司去化庫存頗有進展，但美國沃爾瑪的服飾類別仍需要進一步降價。」

麥克米倫表示，公司預期下半年一般商品將面臨更多壓力，不過返校季的銷售狀況仍然不錯。