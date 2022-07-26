英荷消費品巨擘聯合利華（Unilever）調高今年營收預測，預期營收成長率將高於先前財測公布的4.5％至6.5％，主要因為價格上漲推動，不過銷量將因此承受壓力。聯合利華上半年營收成長8.1％，優於分析師預估的7.2％。