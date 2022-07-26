聯合利華調高今年營收預測 23:332022/07/26 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英荷消費品巨擘聯合利華（Unilever）調高今年營收預測，預期營收成長率將高於先前財測公布的4.5％至6.5％，主要因為價格上漲推動，不過銷量將因此承受壓力。聯合利華上半年營收成長8.1％，優於分析師預估的7.2％。 亞銀調降新興亞洲經濟預測 《國際產業》聯合利H1銷售優預期 上調全年目標 《國際產業》市況疲弱 貝思半導體下修Q3營收預測 #聯合利華 #調高 #今年營收 #預測 #消費品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞培Q2業績優於預期 調高全年財測 07:032022/07/21 財經 通膨飆漲 亞洲開發銀行下修亞洲經濟成長預測 15:152022/07/21 國際 出口及投資仍低迷 港官員：可能有需要再次下調經濟成長預測 10:422022/07/26 兩岸 Fed估升息3碼 外銀砍台美GDP預測 04:102022/07/23 全球財經 北市長選戰若出現1狀況 黃創夏預測：陳時中就危險了 20:502022/07/23 政治 剖析台北市長選戰 游盈隆驚人預測：這人「有機會贏」 00:072022/07/22 政治 電廠破管修復重回供電 今用電量估上看4,100萬瓩 12:092022/07/25 財經 經濟放緩超預期 亞開行降中國今年GDP增長預測至4％ 13:332022/07/21 財經 中國今年GDP成長預測 亞開行下調至4％ 19:162022/07/21 兩岸 歐央結束負利率 施羅德：年底利率估調高至1.5％ 20:522022/07/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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