電腦周邊設備大廠羅技（Logitech）上季業績遜於預期，同時下修年度財測，反映消費電子需求減弱。上季營收年減12％，降至116億美元，低於市場預估的122億美元。羅技預期明年3月止的會計年度（不計匯率波動）營收年減4％至8％。