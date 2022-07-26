羅技上季業績遜於預期 下修年度財測 23:332022/07/26 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電腦周邊設備大廠羅技（Logitech）上季業績遜於預期，同時下修年度財測，反映消費電子需求減弱。上季營收年減12％，降至116億美元，低於市場預估的122億美元。羅技預期明年3月止的會計年度（不計匯率波動）營收年減4％至8％。 《國際產業》疫情需求減弱 羅技獲利大減38%並下修財測 三星暫停拉貨時間恐延長... 面板廠Q3虧定了 PC不振 法人下修華碩獲利 #羅技 #上季業績 #下修 #財測 #億美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞銀調降新興亞洲經濟預測 04:102022/07/22 財經要聞 朱晏民專欄－Q3拚反彈 押寶財報有驚喜個股 04:102022/07/24 財經要聞 《半導體》穩懋Q3恐不妙 今年資本支出下修至80億元 17:022022/07/26 財經 特斯拉投資比特幣失利 認列1.7億美元損失 11:322022/07/26 財經 《國際產業》沃爾瑪獲利警鈴大作 零售股市值「嚇」跌逾千億美元 11:002022/07/26 財經 《國際產業》撒幣2000億美元 三星20年內要在美蓋11家半導體廠 12:102022/07/22 財經 《國際經濟》美國經濟衰退新警訊：繳不起卡費、手機費(2-2) 15:312022/07/25 財經 操盤心法－國安基金護盤 台股可望續戰季線 04:102022/07/26 證券．權證 原相 全年業績恐雙位數下滑 04:102022/07/25 證券．權證 華新 現增每股發行價下修至30元 04:102022/07/22 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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