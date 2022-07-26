商業發展研究院的業務服務版圖日益擴張，據內部統計，5年來呈現翻倍成長，人才升級編制也持續增加，因此新增「商研院第二辦公室」，就在大台北商業服務業與金融商圈匯集核心區。

商研院CDRI董事長許添財表示，第二辦公室入厝開幕，對商研院而言具有擴張發展的歷史意義，要以全方位發展台灣服務業為職志和使命，不斷幫助業者的痛點與問題找到解決方案，並以研發創新價值的策略與商業模式，協助國家「服務導向新經濟」發展注入動能與活力。

「商研院第二辦公室」目前將由「行銷與新媒體研究所」與「人工智慧服務綜合研究所」兩個單位進駐，商研院CDRI院長王建彬表示，將結合商研院CDRI現有三個服務據點：北部院區、南部院區，以及中部辦公室，除將更壯大商研院的服務陣容以外，更可加速拓展推動臺灣商業服務業的產業升級，提升國際競爭力，協助中小企業邁向高峰。

商研院CDRI副董事長張平沼特別出席「入厝」活動，因為商研院CDRI2007年成立時，是由他的推動、並獲得行政院長蘇貞昌的大力支持而成立，如今商研院第二辦公室的揭幕，他說，「別具意義的全新開始！」