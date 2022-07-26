IC設計大廠聯發科（2454）將於29日舉行法說會，公告第二季財報並釋出第三季展望，然內外資大型研究機構提前示警聲浪不斷，不僅預估第三季營收季減幅度上看6～12％，第四季甚至要再衰退8～10％，推測合理股價最低只有520元。

聯發科股價近期從597元低點反彈，最高曾超越700元大關，然反彈過後，隨法說會腳步逼近，市場對電子零組件庫存調整、Android陣營智慧機銷售疲軟的擔憂並沒有消散，第三季旺季不旺預期升溫。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻估計，智慧機供應鏈下半年要為了降低庫存傷腦筋，聯發科第三季營收有可能季減8～12％、毛利率48～50％，影響所及，聯發科經營管理階層或許必須調降全年營收年增20％的高預期。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇認為，Android智慧機需求疲軟不只傷害聯發科，連高通也難以倖免，海通國際考量系統級晶片（SoC）過度建立庫存，將聯發科5G智慧機晶片今年出貨量預估由1.95億套，下修1.88億套。市場關心的晶片定價變化上，蒲得宇進行供應鏈調查發現，因來自智慧機OEM廠的成本壓力，推估到了第三季下旬時，5G SoC價格可能下滑5～9％。

保守派外資所做財務預測顯示，聯發科單季每股純益將從現在開始下滑，逐季降至明年第二季；以年度來看，2022年每股純益77.99元為近年高峰，推估2023年每股純益將衰退1成以上，降至69.05元。