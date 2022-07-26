來自日本的28歲女星Enako，擁有童顏臉蛋和H級身材，本身還是一名職業Coser，出過不少本大尺度寫真集，還曾擔任配音員，多元才華讓她受到不少粉絲喜愛；據了解，Enako每月賺進100萬日圓(合約台幣23萬元)。近日她俏皮貼出一張拍攝花絮照，葉子將H級身材曲線給遮住，吊足粉絲們的胃口。

近日Enako釋出《ヤングチャンピオン》雜誌封面的預覽圖，照片中她正穿著比基尼烘烤手中玉米，身體略微彎著腰，胸前一對長輩大又清晰，所幸有胸罩能包住她的Ｈ級傲人上圍，搭配她的童顏級外貌和笑容，簡直融化人心，而Enako眼前有一根烤玉米，再看向她本人似乎整張圖變得更加「秀色可餐」。

Enako穿比基尼烤玉米，使賞圖畫面變得「秀色可餐」。(圖/Enako IG)

Enako將好身材完美躲在樹葉後方，乍看下彷彿全身未穿衣服。(圖/Enako IG)

近日，她則釋出拍攝寫真時的幕後花絮，只見她穿著超細肩帶的白色泳裝，下半身的小丁製作得相當小片，躲在大片樹葉後方拍照，第一時間觀看，彷彿一絲不掛地對著鏡頭拍攝照片，其他身體部位白嫩誘人，加上樹葉上又有少數破洞，恐怕面臨走光危機，卻又巧妙遮好該遮的，撩得網友心癢癢。

Enako的粉絲們看見她的身材如此養眼，紛紛留言：「遠遠看去真的很像沒穿衣服」、「這個星球上最美的女人就是妳了」、「隱藏的地方有亮點」、「我等不及了」、「就是全身沒穿嘛今天晚上要睡不著了」、「胸部跟玉米嚐起來都很美味呀～」、「玉米跟那個地方都好好吃！！」