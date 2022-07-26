根據2021年衛福部第二次台灣婦女遭受親密關係暴力調查報告顯示，國內18-74歲婦女遭受伴侶暴力的終生盛行率為19.62%，也就是每5名女性中，平均就有1名曾遭受親密伴侶的暴力，親密關係暴力情況不容忽視；平均每4-5分鐘就有1件家庭暴力通報事件。

正因如此，現代婦女基金會成立自1987年,致力於協助消弭親密關係暴力，每年協助超過8,000名家庭暴力、性侵害和性騷擾被害者及近3,000個高衝突家庭；今年YSL BEAUTY透過實際號召與支持財務資源，與台灣現代婦女基金會合作，透過廣大社群力對年輕族群宣導與教育「窒愛非愛」計畫，提醒親密關係的認知,並預防親密伴侶暴力發生。

多數年輕人無法對親密伴侶暴力產生危機意識，主要認為親密伴侶暴力只發生在已婚人士身上並且都是「肢體暴力」。然而,事實上親密關係暴力會以許多形式發生，YSL BEAUTY為了提升大眾對於親密暴力的認知，定義出9種親密關係暴力的徵兆。

「窒愛非愛」公益計畫為了提升大眾對於親密暴力的認知，定義出9種親密關係暴力的徵兆。（圖／「窒愛非愛」公益計畫提供）

2022年YSL BEAUTY將資助現代婦女協會舉辦的親密關係與性別暴力防治宣導，課程議題包含：戀愛暴力、性騷擾、性侵害、家暴目睹、性別平等與尊重,透過學校、企業、社區等，推動情緒教育及親密關係暴力防治觀念，2022-2023年約逾5,000人次將可參與此次教育。

任務一：教育大眾認識並預防親密關係暴力

職場是少數能讓受虐者「獨處，以及遠離加害者，並和他人對話」的場所。因此受暴者求援的對象很可能就是他們的同事。YSL BEAUTY從品牌做起，與現代婦女協會合作實施內部員工教育計畫，讓所有職員都具備親密關係暴力防範意識，當充分瞭解親密伴侶暴力，就更有能力傾聽與察覺徵兆，並即時指引受害者尋求專家援助。

任務二：安排品牌員工進行反親密關係暴力教育訓練

YSL BEAUTY另提供現代婦女基金會經濟支援，助其可更進一步推動專業的受害者復原計畫，包括：創傷復原、安全協助、目睹兒少身心療癒、家庭關係輔導等工作，持續擴大影響力，有效改善受害者處境。

任務三：提供經濟援助支持終止親密關係暴力行動

YSL BEAUTY另提供現代婦女基金會經濟支援,助其可更進一步推動專業的受害者復原計畫，包括:創傷復原、安全協助、目睹兒少身心療癒、家庭關係輔導等工作，持續擴大影響力，有效改善受害者處境。

為了讓更多消費者能響應活動，7/25-8/31,參與YSL窒愛非愛官網小測驗「你正處於哪種戀愛關係?」分享小測驗結果到FB或IG，完成資料填寫，即可前往YSL精品美妝專櫃，享YSL精巧唇膏乙支。

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