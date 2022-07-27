新竹市立棒球場重建後未完成驗收便啟用，2天的職棒賽事造成多名球員受傷，除了富邦悍將外野手林哲瑄飛撲造成肩傷，傷勢嚴重恐整季報銷外，味全龍隊也有3名球場施工不良的苦主；新竹市代理市長陳章賢24日率市府同仁前往慰問味全龍球員並致歉，拍下的照片卻是球員臭臉全都露，笑翻一眾網友。

林哲瑄因為在新竹棒球場飛撲受傷，導致左肩關節唇破裂，本季恐將提前報銷，甚至必須開刀治療。新竹市前市長林智堅26日晚間對球場不良第三度致歉，並表示願意負擔林哲瑄醫療費用，富邦悍將領隊林華韋透露，「大家的心意我們都收到了，球團會協助哲瑄進行最妥善的醫療處理及傷後復健，幫助哲瑄早日重回球場。」沒有健保給付的自費醫療費用，感謝林智堅提供協助。

新竹市代理市長陳章賢率市府同仁前往慰問味全龍球員並致歉。（圖／取自新竹市政府臉書）

而24日陳章賢也率市府同仁前往慰問味全龍球員並致歉，這次新竹棒球場啟用2場職棒賽事，味全龍隊傷了3名球員，其中三壘手劉基鴻被彈跳球打到手指，張佑銘跑壘時滑倒，比賽還沒打完就都提前傷退，還有「大師兄」林智勝在賽前練習時不小心在休息區跌倒，傷勢雖然不如林哲瑄嚴重，也可想見球員們對球場設計施工不良的不滿。

味全龍球員接受新竹市府致歉，但每位球員的臉似乎都有點臭。（取自新竹市政府臉書／分割合成畫面）

PTT八卦板有網友貼出陳章賢慰問球員的照片，以「為什麼這群人臉臭成這樣」為標題寫道：「新竹市代理市長親自拜訪球員致歉，還帶著攝影官拍照上傳FB，結果有瞪鏡頭的、有發呆的、有不屑一顧的。通常市長級的到場再賭爛也會給點面子，集體臭臉這畫面是不是難得少見啊？」

鄉民笑翻回：「肚子餓」、「中午還被叫來集合拍照演戲吧」、「你們會給好面子嗎？這麼簡單」、「摸頭」、「每個臉都很臭，笑死」、「可憐吶，頂替烙跑市長」、「肚子餓，還不快開飯的臉」、「沒給便當或點心」、「這個超好笑，還要別人聚在一起給你方便拍照」、「沒拿球棒出來就不錯了」、「道歉還要拍照紀錄，真的有夠白目的」、「當兵最討厭長官要來硬要拍照的」。