雷吉尚佩吉日前出席《灰影人》首映會。（Netflix提供）

雷吉尚佩吉這次在《灰影人》中包緊緊。（Netflix提供）

34歲英國男星雷吉尚佩吉（Regé-Jean Page）去年因演出Netflix人氣影集《柏捷頓家族：名門韻事》中的「性感公爵」紅遍全球，劇中還大膽演出全裸床戲，不過在新片《灰影人》卻包緊緊，他近日與潔西卡亨維克（Jessica Henwick）為宣傳該片接受台灣媒體聯訪時，笑喊不會因為沒機會秀身材而感到可惜，「我認為這部片裡的服裝還蠻酷」，潔西卡直誇他穿西裝超帥，但開玩笑抱怨，「我唯一生氣的是，我本來戴眼鏡，結果我上工第1天，就被告知雷吉尚把眼鏡拿走了！」讓雷吉尚笑回：「所以要先搶先贏，很明顯我想為這個角色添加更多層次。」

2人在片中因為都是飾演在幕後操控一切的黑手，不像萊恩葛斯林（Ryan Gosling）、克里斯伊凡（Chris Evans）以及安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）有較多的動作戲，對此，雷吉尚表示：「我認為我們有打，但不是用他們那樣的方式打，這就是這部片有趣的地方，有很多不同的造成傷害的方式，我認為我們在這部片中都造成了不小傷害，而且蠻酷的是，我們基本上是把雷恩與安娜送去製造混亂，然後坐著啜飲咖啡，等著看結果如何，有那樣的控制力還蠻有趣的。」潔西卡則表示「我們有接受一些槍枝訓練，但那也是唯一的訓練」，希望在下一集能有更多表現的機會，雷吉尚不忘虧：「潔西卡在武器訓練時有夠嚇人！」

雷吉尚因《柏捷頓家族》爆紅後邀約不斷，還被視為下一任007的熱門人選，被問是否有機會看見他穿上西裝成為詹姆士龐德，他打迷糊仗地說「我們根本不知道名單存不存在，我想就算真的有這樣的名單，依照間諜的傳統，名單也會是個機密，可能已經在某個壁爐中被燒掉了。所以我不確定這些消息是不是真的，我想一切都在機密檔案中。」由於《灰影人》留下不少伏筆，雷吉尚認為角色跟劇情的發展都難以預測，續集有可能朝任何方向發展，潔西卡則笑說，因為2人飾演的角色在這集中已深陷於自己的謊言之中，「他們掘好自己的墳墓了，堆砌出來的紙牌屋遲早都會崩塌，我很希望看到他們自食惡果」。

《灰影人》已於Netflix獨家上線。