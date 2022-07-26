愛美是女生的天性，但有男子認為女友每個月都要花錢在美甲上，覺得太浪費錢了，有次，他收到女友又跑去做美甲的照片後，看見照片裡的美甲師，態度瞬間360度翻轉，願意陪著女友一起去做美甲，甚至女友太忙忘了時間，他還會幫忙提醒；貼文一出，女網友笑翻狂糾男友「很久沒做了欸」、「改天要陪我去嗎」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他表示女友每個月都要去做一次美甲，但他認為女生做美甲動輒數要花上千元，認為太花錢了，然而，有次下班回家不見女友人，便傳了簡訊問女友在哪裡，卻收到女友傳來做美甲照片，並說「做指甲很無聊在滑手機」。

原本要生氣的他，看完美甲師的照片後，立刻展開笑容，大幅度的轉變態度，認為其實愛美就是女孩子的天性，而且，他為了怕女有做美甲很無聊，當女友要去做美甲時，他都會跟著去，在一旁陪伴著女友，甚至，偶爾還會問女友「需不需要做睫毛、修個眉毛」，若是，女友工作太忙，忘記做美甲的日期，還會主動提醒女友。

他抱怨女友做美甲很浪費錢，但收到女友傳來美甲師工作照後，他瞬間改變想法，願意每次陪女友做指甲。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，網友紛紛留言表示「請問男生也可以做嗎」、「地址呢！我想修指甲」、「你若沒空，我也可以免費代班」、「我也想陪你們去做指甲」、「請問聯繫方式？我想介紹整個社區的人妻去做」、「貼心的好男人」、「我老婆要常做指甲，她作品好看嗎？」、「結果最後男友自己去做指甲」。

另外還有女網友在留言區標註男友詢問要不要一起去做美甲，「很久沒做了欸」、「我帶你去」、「要一起嗎」、「我的美甲師也是這麼可口，自己都看到流口水」、「如果我的美甲師長這樣你也會陪我嗎」、「改天要陪我去嗎」、「你應該也是會很貼心想陪我去對吧」、「我看了也想去了」。