買豪宅不如買豪墅！隨著地價、營建成本高漲，台中七期、水湳預售豪宅新案，每坪單價動輒8字頭，豪宅新案每戶動輒要價5千萬元以上，反觀產權獨立、低公設比、又保有隱私的豪墅，成了高CP值搶手物件，吸引建商逆勢推出豪墅案搶市！

其中，久樘開發在西屯區12期福星北三街打造逐層退縮、綠覆率高的電梯豪墅新成屋「久樘柏登莊園Blossom Villa」，總戶數20戶採獨棟/雙拼，面寬6.4米、深度達18米，地坪在34-54坪、建坪近百坪，每戶總價在6,180萬至7,000萬元之間，總銷13.6億元，目前銷售表現不俗，已購客戶以年輕創業家、企業二代為主。

久樘開發總經理陳俊雄表示，「久樘柏登莊園」當初選擇先建後售，正好避開這波工料雙漲的壓力，也能將房價回饋給消費者；陳俊雄說，政府這波打房狠又準，目前來賞屋的人還是有，但成交速度變慢了，但是，「久樘反而更有時間可以好好地介紹產品，讓更多客戶知道久樘的經營理念」！

陳俊雄進一步表示，久樘開發無論景氣好或不好，總是持續穩健推案，今年下半年，預計在台中沙鹿區台灣大道附近、潭子區弘富重劃區推出兩個預售新案。雖然營建成本高漲，他強調：「房價將會盡可能的維持在3字頭」！

久樘開發銷售部總經理黃照旺表示，「久樘柏登莊園」強調採用頂級建材，如一樓裝設義大利原裝進口「敵銳裝甲玄關門」，房間內更首度把大樓案所使用的「中空樓板」工法引進入別墅案，搭配厚度達12mm的木地板搭配2mm的橡膠隔音墊，能有效降低至少17分貝的音量；餐廚部分搭配德國進口rational廚具、德國頂級LIEBHERR利勃冰箱等頂級配備；衛浴部分規劃蒸氣室。

銷售部協理朱家琪則表示，「久樘柏登莊園」鄰近水湳中央公園，旁邊就是7,200坪文修公園，往南有西大墩環保公園，步行5分鐘可達熱鬧繁華的逢甲商圈，綠地、生活機能完善；此外，周邊更有西屯國小、至善國中、西苑高中、逢甲大學等明星學區，而車程5-10分鐘內可直上74號快速道路、國道1號，交通便利。

台中房仲業者蔡鴻霖分析，12期大樓坪數普遍規劃60坪以下，較適合年輕小資族，不過，當地頂端自住客更傾向選擇透天別墅居住，不僅可享受逢甲商圈的便利性，以及未來水湳經貿園區各項重大建設，加上距離中科園區與國道都在10-15分鐘車程內，吸引中科高階主管與區域內高總價客層的青睞。