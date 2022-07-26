林佩瑤曾當過知名航空空服員，為了追夢參加《超級星光大道2》闖出知名度，被封「最美空姐」。近期狂瘦8公斤的林佩瑤，今（26日）終於如願穿上XS號洋裝，胸口挖空的設計還小露豐滿半球，身材相當火辣。

林佩瑤26日晚間在社群平台發文：「Zara的XS號洋裝終於也被我塞進去了，果然不枉費好幾個夜深人靜的夜晚，我是辛辛苦苦餓著肚子睡著的。」照片中，她化著精緻妝容，配戴垂墜式大耳環，一頭及胸長髮披肩，已經很有女神氣息，衣服部分更吸睛，是黑色繞頸式貼身洋裝，除了襯托雪白的肌膚，胸口還有個三角形的挖洞，渾圓胸型一覽無遺；林佩瑤接著轉到側面，露出漂亮的美背和S型前凸後翹曲線，展現瘦身有成的體態。

許多網友看完林佩瑤的美照，紛紛留言誇讚：「為何每張都那麼辣」、「Oh my God有美瑤，怎麼拍怎麼美」、「好正噢」、「手臂線條整個好美」、「超級無敵美又瘦的，努力運動值得」。

不過，林佩瑤在IG限時動態PO一份肉盤，忍不住笑虧自己：「才說塞進Zara的XS洋裝，就得意忘形來吃火鍋。」

林佩瑤這陣子瘋狂運動和忌口，總算成功鏟肉8公斤，但也被眼尖網友質疑上圍縮水，對此她求饒：「大家不要再說我奶奶縮水了，瘦了7、8公斤要不縮水真的很難餒！大家不要那麼嚴格好咪。」