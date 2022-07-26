金香起在《飛起來吧，蝴蝶》中飾演美髮師實習生。（MyVideo提供）

韓劇《致不愛我的X》由「NCT」道英、《酒鬼都市女人們》韓知曉共譜校園奇幻羅曼史，劇中，韓知曉靠著「戀愛筆記本」桃花運大開，男友一個換一個，在前幾集就與不同男生有大量吻戲，讓韓知曉直說很挑戰，連道英在看了播出後，都忍不住驚呼：「原來這部電視劇有這麼多吻戲嘛！」

《致不愛我的X》講述韓知曉飾演的徐熙秀意外撿到一本「戀愛筆記本」，只要在上面寫下歌詞，就會與特定對象戀愛，但愛情期限僅有一個月，而道英飾演的摯友鄭時浩在得知這個秘密後，逐漸無法隱藏他暗戀熙秀已久的感情。道英飾演的鄭時浩在高中時曾遭遇校園霸凌，導致內心創傷，甚至引發恐慌症，道英透露那是他全劇印象最深刻的部分，「校園霸凌分了好幾段播出，但拍攝時是一整天拍完的，那天對我來說是重頭戲的日子，因為其中也有哭戲，現場我還自己一人在角落待了20分鐘醞釀感情。」

道英表示事前也看了不少類似作品揣摩演技，也感謝導演細心解說讓他能進入狀況，而道英現實生活中的親哥哥是演員孔明，他感激表示「一開始收到劇本時，哥哥就先拿去看了，有時間就會帶著我排練，提供不少在現場拍攝的幫助和建議，原來（兄弟）從事同一種工作有這麼多的好處，哥哥給了我很大的力量。」他也笑著對正在軍中服役的哥哥喊話：「希望以後不是很忙的時候，都能給予幫助就好了，以後也請多多照顧。」《致不愛我的X》每週五在MyVideo更新。

另一部新開播的職人喜劇《飛起來吧，蝴蝶》由《與神同行》金香起、《童顏美女》崔丹尼爾主演，講述韓國美容室裡美髮師與各式各樣客人相遇的故事，並一窺美髮師與實習生的工作秘辛。「國民妹妹」金香起在劇中一改甜美活潑形象，化身陰沈內向的美髮師實習生高興，因不擅與人交際，在工作期間大擺哭喪臭臉嚇壞不少客人，還因此多次丟失工作機會，她一開始還以「蓋住眼睛的長瀏海」造型登場，渾身散發著一股陰森恐怖的氣息。

崔丹尼爾飾演的毒舌王牌美髮師光洙，看不下去實習生金香起有如參加喪禮般陰沈，親自出馬幫她修剪劉海大改造，一刀剪出俏麗眉上短瀏海，整個人瞬間煥然一新，看起來陽光正面許多，大展王牌美髮師的精湛實力。金香起也帶著新髮型，繼續在美容院裡努力克服人際障礙、勇敢追夢，劇情溫馨又療癒人心。《飛起來吧，蝴蝶》也在MyVideo更新，並於中華電信MOD戲劇199專區上架、Hami Vedio：影劇館上架，也將在8月13日起，每週末晚間8點半在龍華偶像台MOD353頻道播出。