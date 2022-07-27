正當房市雜音四起之際，興富發建設集團總裁鄭欽天26日也首度對外表態，對下半年房市的看法，直斷遞延性需求會逐步回流，預期下半年房市會呈「量少、價不跌」的格局，很多建商無法掌控造價，而選擇遞延推案，但是房價表現，還沒有找到下跌的理由。未來五到十年，「台灣天龍國已經不再是台北市！」中南部隨著產業發展，所得和購屋能力會明顯成長，讓南北更趨於平衡。

鄭欽天今天表示，現在的營建成本一直狂飆，漲到讓建商很無奈！最近台南一塊地要找我們合建，可惜找不到工程師、師傅，發不包了，只好放棄。其實，工資上漲，才是推升房價這波上漲的主因，台北1建坪造價漲了10萬元，房價低基期的中南部更漲了7~8萬元，以後即使部分建材回跌，但工資已回不來！

鄭欽天表示，像台中「夢幻誠」泥水工，每日工資3,500~3,800元才可能找得到，另外工程師也相當搶手，不過也面臨包商、建築同業積極挖角，缺工問題無解，房價難降。

鄭欽天表示，外界或許有人擔心，升息一波波，再加上打炒房，房價接下來會不會跌？其實自實價登錄實施迄今，房價沒看到大跌過，儘管疫情影響來人減少，但卻沒像台股一樣、一下跌20％，更沒有其他重大利空因素出現，所以很多剛性需求，因利息只有繳房租的一，所以趁著低利進場買房。

鄭欽天表示，「五年前有行動力，進場買房的人，現在已經不必擔心買不起房！」反而資產增值一波。

展望下半年房市，鄭欽天秒答「量少，價不大會跌！」因為成本就死在那裡！房價不會跌。

鄭欽天強調，這三、五年的觀察可預先未來十年，產業帶動城市發展，台灣慢慢走向南北平衡。未來五到十年，房市會跟著產業發展而向中南部移動，帶動南北平衡，以雙北市來說，過去一年有9萬多人口外移，將帶動島內移民潮，十年後預估有100萬人移出大台北，所以房市未來十年一路看好，現在，桃園青埔、中南部都會蛋黃區將是未來30年好的開始。

鄭欽天分析，產業移動是帶動南北平衡的一大關鍵，預期台灣未來十年一路看好。

他表示，台商西進大陸30年，自2018年中美貿易戰開始，因大陸政策與香港事件的影響，回流台灣資金充沛，帶動台灣產業發展與就業人口，2021年台灣GDP成長率6.28％超越南韓、強勁出口帶動國內資本大增，內需市場好轉，支持企業持續投資，形成正向循環。

在房地產方面，對台投資增加所帶動的經濟與就業機會、提升所得、內需增加（34歲以下人口數470萬人）、造價成本高漲（工資、建材）、全球持續低利等，亦是說明了建設產業未來強勁的發展動能。現在，將是未來30年好的開始。

經濟順差、設廠需求、工資所得、通膨、原物料上漲，目前台灣的經濟，沒有跌的條件。以過去3～5年的觀察來架構未來10年，產業帶動城市發展，台灣慢慢走向南北平衡，高鐵扮演串起台灣南北任督二脈的重要角色，中南部產業發展陸續提升，以台北房價變動歷程來看，過去一年雙北有9萬多人口外移，將帶動島內移民潮，十年後預估有100萬人移出大台北，過去台商出走所留下來的腹地、土地、人力，十年後的台灣經濟圈，中南部將展現優勢。