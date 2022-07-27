體長可超過十公尺的鯨鯊，是最大的魚類，以往我們以為牠們是濾食性的，以浮游生物與小魚蝦為食，但新的研究發現，藻類、海草也是牠們的食物，所以嚴格來說，鯨鯊也會吃植物，它是世界最大的雜食動物。

科學新聞(sci-news)報導，澳洲皇家海洋科學研究所的魚類生物學家馬克‧米肯( Mark Meekan) 博士說：「在陸地上，所有最大的動物一直都是食草動物；這讓我們重新思考，鯨鯊的食性是什麼。新的研究證明，陸地和水中的進化系統，可能並沒有那麼不同。」

為了準確了解鯨鯊在吃什麼，米肯博士和他的同事們在西澳洲的寧格魯礁(Ningaloo Reef)收集了鯨鯊可能的食物來源樣本，從微小的浮游生物到大型海藻都列入，然後，他們將浮游生物和植物材料中的氨基酸、脂肪酸，與鯨鯊身體中的氨基酸和脂肪酸進行比較。結果發現，鯨鯊身體組織含有像是馬尾藻特徵的化合物，而馬尾藻正是寧格魯礁常見的一海藻，它會從礁石上脫落，並漂浮在海面。

「我們認為，鯨鯊的腸胃系統，早已演化出消化海草的能力，所以，我們以為鯨鯊來到寧格魯礁是為了吃這些小磷蝦，這顯然只說對了一半。牠們實際上也吃大量的藻類。」

另一位研究專家帕提‧維爾楚(Patti Virtue)說：「我們對鯨鯊的生化特徵感到驚訝，其實磷蝦可能不是牠們的真正主食，因為沒有發現鯨鯊與其他確定以磷蝦以為食的動物，有相同的脂肪酸特徵。」換言之，植物性的藻類，可能在鯨鯊的食物比重還更高。

鯨鯊在全球海域都有分布，性格溫順，台灣漁民稱它為豆腐鲨 、大戇鲨，早年也會捕獵，但1990年後數量明顯減少，已被列入易危物種，終於2008年全面禁止任何捕獵。