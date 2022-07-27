英國發生某家庭過去17年來都掃錯墓。近期因為母親過世，打算安葬已故父親身邊，離譜的是，正當子女們挖開墓穴時發現裡面已經躺了人，這不是鳩佔鵲巢，而是旁邊的人根本不是父親。目前這家人必須先找到父親的墓地，至於母親遺體只好暫放在殯儀館。

LATEST: The family of a man whose coffin was found while digging the grave of Thomas Bell has been told that he was buried under the wrong headstone for years, @TheNorthernEcho understands

https://t.co/jMxmTqBri5 — Daniel Hordon (@danielhordon) July 22, 2022

據《每日郵報》(Daily Mail Online)22日報導，事件發生在英格蘭達拉謨市(Durham) 聖三一教堂(Holy Trinity Church)，貝爾(Bell)家3名子女日前遭遇母親希爾達(Hilda)離世，已經安排好要安葬在已故父親托馬斯(Thomas Bell)的身旁，讓兩老彼此相伴。卻在下葬時發現有個女人躺在裡面，對他們來說根本是晴天霹靂，震驚之餘回過神發現，原來數年來以為的父親根本認錯人。弔詭的是，墓碑上的名字明明寫著「托馬斯」沒錯。

據悉為了趕緊找到父親，這家人目前已經挖了其他6座，卻都無功而返。哥哥湯姆（Tom）悲慟表示，「失去母親對我們來說幾乎是世界末日。自2005年父親過世後，母親每周五都會帶著鮮花到墓地，用心打理周圍環境…」