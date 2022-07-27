愛情裡頭的許多緊張關係，都可以透過下面這種心理治療常用的概念折射來有效地看待—對「破裂」（Rupture）和「修復」（Repair）的看法。

對心理治療師來說，每段愛情都有面臨挫折的風險，或者說是「破裂」的風險—也就是當我們失去自己對另一個人那種「可以放心把愛寄託在他身上、相信他可以好好對待且理解我們需求」的信任之時。

裂痕通常很小，外人或許很難以觀察到—或許是其中一人沒有熱情地回應對方的問候；或有人試圖向愛人解釋某個想法，但對方只是聳肩隨口說不知道他在說什麼；也可能因為在朋友面前，講了愛人的糗事，讓他變得不是那麼討喜。

或者可能再裂得更嚴重—罵對方是個蠢貨並大力甩門；一個被忘記的生日；一段不倫戀的開始。

情感破裂的關鍵在於，他們對於戀情的未來走向隻字未提。它的結果可能是有不斷的嚴重破裂，但沒有分手；或是可能有了一、兩個緊張的小爭吵，然後戀情就走向崩潰。

如此的結局差異，取決於心理治療師特別熱中教導我們的東西—「修復」的能力。

修復是指兩個人重新獲得對方信任，而且在對方心中恢復自己本來親切、有同情心的印象的一種工作。除此之外，想要修復還得成為「夠好」的對方需求判讀者。

正如心理治療師所指出的—

『修復』不僅是一種能力，還可以說是我們掌握情緒成熟度的核心決定性因素。

它是我們做為一個真正成年人的標誌。

好的修復至少有賴於四種技能：

❶道歉的能力

「對不起」可能並沒有聽起來那麼容易，它不僅是某人不得不說的幾句好話；它真正的代價是某人的自愛。

如果一個人已經發現自己處在有點難以忍受的邊緣，那麼要求他再承認另一點，例如：承認自己更加愚蠢、情緒失控、有控制欲、脾氣暴躁或自負，可能會讓人覺得要求太多了。

我們可能會選擇深究並避免說「對不起」，不是因為太過自滿，而是因為我們的不配顯然已經讓自己足夠痛苦，以至於我們沒有信心去想像自己做的任何道歉會引起我們渴望得到的寬容和善意，而且我們也覺得自己不值得獲得那些。

❷原諒的能力

接受道歉也同樣困難。

要接受道歉，我們需要對好人（包括我們自己）為什麼終究會做出一些很壞的事產生有想像力的同情—不是因為他們「邪惡」，而是因為他們在某方面感到疲倦、悲傷、憂慮或無力。原諒的觀點讓我們有能量環顧四周，以寬容的角度來找尋原因解釋為什麼本來體面的人士有時候會舉止不合宜。

當這種原諒感覺看似不可能之時，治療師會與我們談到一種稱為「裂解」（Splitting）的思考方式，一方面說某些人完全的好，而另一方面同樣簡單的是完全的壞。

在這種人類分裂過程中，我們保護自己免於感覺失望或出現矛盾心理這類的危險—某人要麼是純潔完美的，我們可以毫無保留地愛他；要不然就是突然間，某人是很可怕的，我們永遠無法原諒他。

我們之所以堅持決裂，因為這證實一個故事—深重的感情承諾總是太過冒險、其他人不可信任、希望只是一種幻想、我們本質上就是孤單的。雖然這麼想在某個層面上很令人哀傷，但也讓人覺得非常安全。

❸教導的能力

在破裂的背後，通常藏著「某人想教導對方某事」的失敗嘗試。

當他們表現生氣或不高興時，其實是在試圖要去解釋清楚某些事情—你在父母身邊該如何表現、如何處理性關係、如何照顧兒童，或如何處理金錢等。

但是他們的努力失敗了，他們完全忘了好好教導的藝術。這種藝術很令人驚訝的是，在某種程度上，它有賴於「另一個人有能力立刻明白我們想從他身上獲得什麼」這樣的悲觀主義。

好的老師不追求奇蹟般的結果，他們知道人類心智對新想法有多抗拒。他們對人際溝通的期望已降低了很多，以便在不可避免的愛情挫折中，保持冷靜和好心情。他們不會大吼，因為打從一開始就不允許自己相信完全對稱的想法。

當他們試著解釋清楚某些事情時，不會太過於用力。他們會給聽眾時間，並懂得防禦，也給自己留了退路，他們接受「可能得尊重兩種不同現實」這件事。

最後，他們可以容忍這個事實—即使是很愛他們的人，也總是會對他們有點誤解。

❹學習的能力

被某人觸怒比勇於想像他們可能有重要的事要告訴我們，感覺容易很多。我們可能更喜歡去在意他們告訴我們想法時的語氣，而不是處理他們試圖傳達的內容。

很難想像我們還是這片領域的初學者。好的修復者最終會是個好的學習者—他們對自己還有許多東西要吸收感到生氣蓬勃，而且不覺得丟臉。他們可以優雅地接受自己仍有缺陷。

他們知道有人可能會批評他們，但這並不令人驚訝或慌張。這只是一個跡象，表示善良的靈魂在他們的發展中，投入足夠的精神去注意那些不成熟的領域，並在一段愛情的安全感方面，給予幾乎無人在意的東西—反饋。

日本傳統的金繼工藝（金継ぎ），會把破損的罐子和花瓶用金漆巧妙地修補好，並當成珍貴的藝術品來展示，以強調修復藝術的高尚和基本重要性。

我們應該要對自己的愛情故事做同樣的事。擁有一段沒有破裂時刻的愛情無疑是件美好的事，但儘管破裂仍舊知道如何用那些珍貴的情感金線（自我接納、耐心、謙讓、勇氣和許多重視的課題）來反覆修補，是一件更美好、更高尚的的成就。

(本文摘自《那些學校忘了教你的事》/方舟文化)

【內容簡介】

★ 讀了那麼多書，為何生活仍彷彿悲劇的遺傳？

隨著社會發展與進步，人們的平均學習資歷變得越來越長。在人生中，大部分人有將近二十年的時間，都在名為「學校」的體制裡亦步亦趨地學習，那些前輩們希望我們學會的事情。

照理說，如此精心設計、豐富的學習經驗，應能帶來許多助益，讓我們對未來做足準備，生活更美好。但顯而易見的是，現代人在許多方面依然表現與前人無異——「充滿悲劇與災難」。

總是學不會?!人間悲劇反覆重演——

‧不敢「追求自我」，被鉗固於他人期望之中的職業／生涯選擇

‧「情緒維度」掌控不佳，焦慮、憂鬱、憤怒演變成自我破壞

‧無法「維繫與修復感情」，婚內暴力、情緒勒索……層出不窮

‧深陷「有毒關係」卻不斷遷就

，沒有斷捨離的覺察與勇氣

★ 自我、情感、天賦——那些學校忘了教，卻攸關此生的要事！

你是否已經開始感到疑惑——明明「教育」是為了讓我們「站在巨人肩膀上」，更輕鬆、順利地面對未來與生活。然而，現在我們所能看到的人生百態，卻更像「人生學校」創辦人、英國知名作家艾倫．狄波頓，所提出的深刻疑問：「在面對人生那些重要問題時，為什麼我們明明經歷了二十多年的教育，卻仍宛如無知的新生兒？」

我們隱蔽自我天賦與創意、生活壓抑且怨恨、情緒失控、感情應對不成熟、不幸福也不快樂……為什麼當遭逢這些人類社會上已深具歷史的問題時，學校未曾想過要教育我們如何去思考、面對和處置，而讓我們所有人得從「已知用火」的狀態，一次一次地重複犯錯，獨自在黑暗中摸索？

掌握情緒維度、擺脫脆弱循環，「艾倫．狄波頓」人生學校開課中！

為了解決這個問題並補強人生所需的情緒／哲學課程，英國最具特色的才子作家、哲學家、製作人「艾倫．狄波頓」創立了「人生學校」，致力於教授一系列人生、情感課程。

這本書，便是人生學校為了讓我們終能過上充實、幸福的生活，而特地集結的21堂最重要的人生必需課題。從個人情緒到相處、從愛情到夢想志業、從童年創傷到成年孤單，在本書中皆會以直接且人性化的方式給予適當建議。若想學會掌握自身情緒維度、擺脫情感的脆弱循環，並能更自信、更自由過上想要的生活，這些學校忘記教我們的課程必不可少。

當你開始閱讀這本書，就是被邀請開始過更善良、更豐富、更真實的生活，藉由本書，你能完善那些早已經開始但仍亟需完成的情感教育，找回你人生本該擁有的自由與燦爛！。

不必多磨難，人生課程重點搶先看——

【別再尋求允許】 慣性尋求允許讓人「自我否定與懷疑」，如何從中解套？

【修復愛情】 成熟感情不是壞了就丟，修復關係需要的四大技能，你會嗎？

【好的自私能量】 在回應自己內在的需求前，我們不可能對誰都好。你，懂「拒絕」嗎？

【適時放棄他人】 「壞關係」只是互相傷害與內耗，你是否還在幫找藉口「不放手」？

【活得輕鬆愉快】 人生波浪永遠起伏，而你其實根本沒有非完成不可的任務。在這些苦難中，為何還有人笑得出來？

【作者簡介】

人生學校（The School of Life）

「人生學校」是個全球性組織，目標是助人過上更充實的生活。希望透過出品書籍、禮品和文具系列，激發更具思考力的天性，並且幫助每個人獲得滿足感。「人生學校」是探索自我、人際關係、工作、社交、尋求平靜、以及透過文字、社群和對話欣賞文化的資源。你可以在網路上和遍布全球的分支機構找到其課程、活動和一對一的療程。

「人生學校」是個快速發展的全球性品牌，YouTube頻道擁有超過六百萬訂閱人數、臉書追蹤人數超過三十五萬一千人、IG追蹤人數超過二十一萬八千人，推特的追蹤人數則超過十六萬三千人。

「人生學校出版社」在系列編輯、知名作家艾倫．狄波頓（Alain de Botton）的指導下，匯集「人生學校」創意團隊的想法和理念，出版的書籍一貫傳達著條理清晰、精心策劃的宗旨：沉著、可靠、明智。