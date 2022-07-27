擁有132年設計底蘊的澳洲建築先趨， PTW國際團隊首次聯合四大名師，在亞洲市中心區打造的鋼骨捷運小坪數宅「太陽帝國」全新完工。這是雙和地區，20年來首座兼具城市美學與機能的超高樓層鋼骨宅。負責規劃的PTW其代表作揚名全球，在建築設計及規劃上都處於國際領先地位；他們所設計的北京奧運水立方、雪梨Lumiere、One Central Park、杜拜Palm Jebel與新店水岸鋼骨地標「碧波白」每件作品除了美感與實用的內外在令人驚豔之外，宛如藝術品般的外觀很快的成為城市的代表地標。

近捷運一向是維持房價的基本要素，其中由信譽建商推出的中小坪數的產品，更是未來市場的主力需求坪數。「太陽帝國」是一個資優生，同時兼具天時、地利與人和這三大優勢，加上大手筆攜手燈光巨擘蘭克斯、景觀設計大師徐世萃及名師袁世賢等四大國際首席菁英團隊在雙和市心寸土寸金、景觀難求的情況下，擘劃一棟摩天鋼骨豪宅型新地標「太陽帝國」，推出後已成為雙和地區近20年來唯一兼具高樓層鋼構、制震、景觀佳、二至三房規格、近捷運、對外交通便利、生活機能完善、公設媲美豪宅等級與增值潛力最大的稀有建案。

對居住的選擇與生活的態度，體現出一個人品味的高低。基地坐落於新北雙和核心位置的「太陽帝國」，生活機能便利，有一高二捷三快，距離台北市精華地段僅一橋之隔，除了興南、景安雙商圈，還有南勢角市場、和平路黃昏市場，景新街上更是銀行、3C、美食、賣場一次到位；專案經理林松憲指出「太陽帝國」步行3分鐘即達中和新蘆線的南勢角站，走到環狀線的景平站也只需要6分鐘，開車3分鐘能上64快速道路，還可以快速連接到國道3號，南來北往都很便利。

一樓大廳擺放建築女帝札哈‧哈帝(Zaha Hadid)大型花器Flow藝術品，三樓百坪單層私人公設會所，回家像渡假，每天都能享受高質感與品味的都會生活。(照片/得邦廣告提供)

有別於一般鋼骨摩天大樓案多數為50坪到80坪的大戶房型，「太陽帝國」主推規劃22坪-35坪中小坪數產品，除一樓大廳擺放建築女帝札哈‧哈帝(Zaha Hadid)大型花器Flow藝術品之外，三樓百坪單層私人公設會所，裡面規劃了健身房、瑜珈教室、飛輪教室、兒童遊戲區、廚藝教室、KTV室以及虛擬私人教練區，回家像渡假，每天都能享受高質感與品味的都會生活。此外，頂樓公共空間還規畫了的百坪私人花園與120米鋼觀空中花園，適合邀親朋好友在此聚會。「太陽帝國」其公設從家俱到建材設計與功能打造皆比照豪宅等級，一推出便吸引許多內行的自住客與藏家湧入，目前釋出的少量房型以擁有絕佳景觀的高樓層為主，二房或三房都有。

兼顧人性隱私的豪宅二進式的大廳設計，低調的區格訪客與住戶，讓居住更有保障也讓家更有溫度，在四大名師聯手打造的「太陽帝國」裡一覽無遺。(照片/得邦廣告提供)

我們都知道建築是城市最風雅的符號，建築在城市中的功能已不再僅只於居住或商業行為的場所，美感與品牌兼具的建築物經常成為城市的代言人，用藝術設計與前瞻的理念代替城市於國際與媒體曝光。設計優良的建物不僅為城市美學加分，同時也能讓房地產保值性提升。因此信譽良好的指標建商不惜重金禮聘國際知名建築師，為建物設計規劃，使建案更具永續經營的國際觀，完工的建築亦將成為城市最美的一張名片。已全新完工的太陽帝國，如今儼然已成為雙和甚至北台灣的城市景觀代表，凡能入住此藝術品便表示對美與生活的品位極佳，因此首購、換屋族及藏家紛紛入手，據了解七月份實價登錄從每坪76萬已來到每坪77.9萬的單坪新高價，並持續看漲。然而，美學大師蔣勳說過：實「美並不是價格，你沒有辦法在美上面標示它多昂貴，因為美是無價的」，擁有好的居住品質與環境就是生命裡的幸福跟快樂。

全新完工的太陽帝國，儼然已成為雙和甚至北台灣的城市景觀代表，凡能入住此藝術品便表示對美與生活的品位極佳，風雅藏家紛紛入手。(照片/得邦廣告提供)

我們常說愛上一座城，除了因為裡面有一道生動的風景，更重要的是有一棟讓記憶永續深刻的建築。PTW團隊在捷運中和新蘆線上，所擘劃的這棟摩天鋼骨新地標「太陽帝國」，已購住戶樣貌大都屬於人文素養高的老師、醫生、企業主管與電子新貴，其王牌造型積層堆疊出時尚外觀，加上全棟採BRB的制震結構，日夜外觀都是城市風景中最明亮的明星。特別值得一提的是其完美的內在兼顧人性隱私的豪宅二進式的大廳設計，低調的區格訪客與住戶，讓居住更有保障也讓家更有溫度，從心靈感知出發的居住美學與人文品味，在四大名師聯手打造的「太陽帝國」裡一覽無遺，滿足藏家所有的期待。