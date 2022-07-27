去年東京奧運完成球員生涯最後一場賽事後，寶島男網名將盧彥勳透過與哥哥盧威儒執筆的新書《生於奮鬥：亞洲球王盧彥勳的20年網球之路》，讓大家看到職業選手的甘苦，並成立網球學校將自己職業選手生涯的經驗、球技傳承給年輕球員，生活和球員時期一樣忙碌。

去年東京奧運完成球員生涯最後一場賽事後，寶島男網名將盧彥勳透過與哥哥盧威儒執筆的新書《生於奮鬥：亞洲球王盧彥勳的20年網球之路》，讓大家看到職業選手的甘苦，並成立網球學校將自己職業選手生涯的經驗、球技傳承給年輕球員，生活和球員時期一樣忙碌。

盧彥勳的第2本書，從他自己和一路陪著他的哥哥盧威儒的角度，訴說挑戰職業網球篳路藍縷的過程，有主體球員觀點跟旁邊協助者的觀點，更加豐富書中內容，也讓球迷看到職業選手到處征戰的秘辛，以及「盧哥」盧威儒從陪練、完成行政流程等全能協助，回憶這一切，盧彥勳笑說：我哥真的就像『哆啦A夢』那樣萬能，很感謝他投注那麼多心血，陪我完成職業網球選手的旅程。」

盧彥勳（右）和哥哥盧威儒合著的新書《生於奮鬥：亞洲球王盧彥勳的20年網球之路》，詳盡記載他征戰網壇20年的點點滴滴。（鄭任南攝）

除了家人無私的愛與支持，盧彥勳也需要經費支持他圓夢，他在書中就提到，從2001年轉職業頭十年經費，有九成是來自民間友人支持，盧彥勳提到：「當時對於運動選手的補助，除非有一些政府經費挹注，多數可能是奧運等大比賽贏得獎牌才能拿到國光獎章補助，其他要透過認識的長輩幫忙跟他們熟識的中小企業或網球愛好者募款，將我們的目標、理想講給他們聽，幫我們獲得贊助、支持，但有時可能今年有此額度，但一拿完就擔憂不知道來年還有沒有同樣的支持，也因此讓我們在籌組團隊上傷過不少腦筋。

所幸時代在變，現在民眾每購買100元的運動彩券，就有10元會自動挹注到國家運動發展基金，幫助我國好手締造佳績，台灣運彩團隊從2014年上路迄今，已累積挹注運發基金逾300億元。此外，台灣運彩經銷商必須具有運動員相關身分，也肩負照顧運動員職涯發展的責任。

盧彥勳說：「我相信教育部體育署會編列一定額度預算協助選手，台灣運彩及運發基金的出現，對於選手的幫助範圍應該是更廣、更充足，除了歷年政府預算加上運發基金，選手可以感受資金越來越豐富、面向越來越廣，不只是單純出去比賽費，可能到團隊、甚至醫療與其他部份都有可能實現。運彩挹注的運發基金，也可以把歷年有限的體育支持經費做彌補，讓選手感受到不用擔憂。」

盧彥勳補充，很感謝目前有運發基金幫助選手，讓現在成為指導年輕球員老師的他笑著說：「被選手問過我辛不辛苦，我都會回應：『不認真練我就辛苦，你如果認真練，讓我在太陽底下曬12個小時我都心甘情願。』」看來除了選手時期，「生於奮鬥」的盧彥勳教球的精神一樣有他的堅持，他說：「我希望用我的活力去感染他們，人人都追求好結果，但過程中我們是不是能夠秉持高強度、高熱情、高專注，我希望帶給學員好的態度跟想法，幫他們帶著這個能量，或許不只比賽、往後人生都能建立好的價值觀。」

民眾每買100元的台灣運彩，就有10元會自動挹注到運動發展基金，作為政府培育運動人才及協助運動產業發展的用途，幫助我國好手締造佳績，讓民眾投注運彩的同時，也能為台灣的體育運動發展做出貢獻。