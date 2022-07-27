聯發科與英特爾大動作宣布在晶圓代工領域合作，聯發科將使用Intel 16成熟製程，聯發科投片英特爾的舉動引發市場震撼，知名半導體分析師郭明錤則認為，聯發科與英特爾合作，可以增加5G筆電的訂單，而英特爾則藉此機會告訴市場，旗下晶圓代工服務，正在獲得新訂單。

聯發科與英特爾的合作引發市場震撼，聯發科使用的Intel 16製程，是22奈米FFL的改良版本，儘管雙方合作的範圍屬於成熟製程，但聯發科為台積電大客戶，此事也引發台積電可能受衝擊的擔憂。

對此，聯發科在聲明中強調，公司向來採取多元供應商策略，與英特爾的合作將有助於提升成熟製程的產能供給，而在高階製程上則持續與台積電維持緊密夥伴關係，沒有改變；台積電也表示，聯發科仍是長期合作客戶，且公司營運的成長目標並沒有改變。

分析師郭明錤在個人推特上就此事發表看法，他認為，聯發科與英特爾合作，可以增加未來獲得5G筆電的訂單機會，並藉此減少對智慧型手機業務的依賴，英特爾則可以藉著聯發科的投片，告訴市場英特爾的IFS（晶圓代工服務）持續獲得新訂單。

儘管如此，郭明錤卻認為，雙方合作對彼此的貢獻可能相當有限。研究機構statista數據顯示，去年聯發科成為台積電第三大客戶，比重達8.2%，原先聯發科為第五大客戶，但近年5G應用更為普及，聯發科對台積電的投片量也因此增加，先前也傳出聯發科積極搶定台積電的4奈米先進製程產能。