日本和韓國地理位置鄰近，兩個發達經濟體時常被放在一起進行對比，日本東京一橋大學名譽教授野口由紀夫表示，由於日圓持續走貶，加上日本產業競爭力偏弱，他直言「日本已經變得比南韓窮」。

南韓媒體BusinessKorea引述野口由紀夫說法指出，以當前匯率計算，日本2020年人均GDP為3萬1782美元（約新台幣94.9萬元）、南韓3萬1902美元（約新台幣95.2萬元），美國7萬6027美元（約新台幣227.2萬元），日本的人均GDP已低於南韓與美國。回顧2012年尚未實施安倍經濟學前，日本人均GDP將近是南韓的2倍，如今情況卻明顯反轉。

野口由紀夫進一步表示，南韓現在的平均工資也比日本高，按當前匯率計算，2021年日本、韓國的平均工資分別是3萬1714美元（約新台幣94.7萬元）和3萬2316美元（約新台幣96.5萬元）。他分析指出，南韓平均工資高於日本，除了近年南韓平均工資比較高，近來日圓匯率持續走弱，也讓兩國的差距逐漸擴大。

野口由紀夫更比較日本、台灣和南韓這3國市值最高的上市公司，分別是豐田、台積電和三星，3家公司市值分別為2110億美元（約新台幣6.4兆）、4339億美元（約新台幣13.1兆元）和2991億美元（約新台幣9.1兆元）。

野口由紀夫直言，上述這3家企業，豐田市值最低，他呼籲日本政府應立即改變貨幣政策，並提高基準利率。