因新北市政府積極推動產業能量，結合「新北產業園區」、「新莊知識產業園區」及「擴大五股都市計畫」的加持，使五股全面升級。近年以新莊為起點，串聯泰山、五股、蘆洲、三重等區域，形成「新五科技走廊」，未來將增加就業人口及居住需求；加上未來即將成形的環狀線南北環及五泰輕軌，以及低總價特性等多重利多，大量磁吸首購族與置產客層前來購屋，新建案「芳洲漾」就深受青睞。

現在的新北市產業園區，不再是昔日的老舊鐵皮工廠面貌，而是搖身一變成為產業、商業與交通機能於一身的宜居新興熱點。其中，特別以交通建設最受矚目，像是未來將增設國道一號五股交流道的北出及北入雙匝道，以及國道一號五楊高架道延伸至新竹；還有力拼2025年興建的五泰輕軌，路線串聯五股、泰山、蘆洲三大行政區，行經洲子洋重劃區、塭仔圳重劃區及泰山楓江整開區，未來連接中和新蘆線及機場捷運線，屆時將帶動人流及提升沿線發展，預計2031年完工。

「芳洲漾」位於洲子洋中央行政特區內，亦享有完善的交通機能，5分鐘就能快速接到國道一號、台一線、台64、台65，開車前往台北車站約15分鐘，信義商圈及內湖也約20分鐘內；距離五泰輕軌F07站預定地散步約200米即可抵達，半日遊北市精華區、新店、土城及八里都不是問題，盡情暢遊自在生活。

基地位置在成泰路第一排，仰賴早期發展成熟的成泰路商圈，附近有全聯、美聯社、五福市場、連鎖超商、量販店、政府機關、圖書館、國民運動中心，面積424公頃的新北大都會公園也鄰近於旁；學區的部分則有成洲國小與五股國中，無論是平日生活採買、育樂還是孩童教育，機能完整一次到位。

「芳洲漾」基地為1103坪，建築量體規劃2棟，樓層規劃地上15層、地下5層，戶數共有260戶住家、14戶店面，主力產品為適合首購族的15-19坪二房、20-28坪三房。公設規劃多元且符合全齡化，空間精緻高雅，特別與日系書店合作，提供社區選書服務，讓住戶不用出門就能舒服地享受閱讀的文情雅致。

15坪二房高坪效規劃。(圖/中時新聞網攝)

室內建材亦不馬虎，採用櫻花整體廚具與廚下型熱飲機、TOTO精品衛浴與免治馬桶及Panasonic暖風機、德國BWT全自動反洗過濾設備、德國Kronotex隔音木地板、英國Studor及PAPA排水通氣系統等，甚至為每個電梯安裝SHARP醫療級防疫清淨機，為住戶的健康小心把關。

家河廣告業務部經理廖大維表示，三重、蘆洲與洲子洋雖皆位於新北大都會公園的兩側，但售價卻相距甚遠。以25坪的物件來說，洲子洋以每坪20萬、總價500萬即可購得，相較於坐穩6字頭的三重來說，性價比極高。近年通膨嚴重，應更需要進行資產配置，買房是抗通膨的好選擇，因此現在反而是購屋的好時機。

芳洲漾

接待中心：新北市五股區成泰路三段171號對面

賓客專線：(02)2293-1717