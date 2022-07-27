2022年桃園市長選戰，國民黨徵召行政院前院長張善政參戰，民進黨派出新竹市前市長林智堅，民眾黨則推出立委賴香伶。港媒近日指出，現在位於桃園龍潭的「百年大鎮」票源多，目前居住者恐逾3千戶，每逢選舉這裡都是藍綠的兵家必爭之地，引發討論。

港媒《中評社》近日報導指出，當時百年大鎮基地原為宏碁電腦的廠址，在1994年動土興建，並於1998年開始陸續完工交屋。而該建案規劃了2369戶，同時也投入了150億元新台幣，是當年北台灣最知名的大型社區，曾是當地熱門話題。

國民黨桃園市長參選人張善政20日下午赴龍潭區戶政事務所辦理入籍手續，他表示與桃園結緣從2000年在龍潭開始，如今拿到到新的身分證與戶口名簿，心理吃了定心丸。日前張善政也在前龍潭鄉長黃仁杞陪同下，也到了百年大鎮跟鄉親座談；報導分析，以百年大鎮為軸心往外建案更多了，恐已有超過3千戶，龍潭現在人口數到五月底一共有12萬4029人，是藍綠兩黨的必爭之地。