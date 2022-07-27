一名女網友在臉書發文抒發不滿，認為外送員有收錢就該爬樓梯送到門口，激烈言論也引爆論戰。（圖／翻攝臉書）

民眾依賴外送服務，有時難免引發爭議，就有一名女網友上網怒轟外送員「是社會底層卻送出優越感」，認為客人有付外送費，外送員就該使命必達，本就該認份爬樓梯送到門口，貼文一出也引發網友論戰。

女網友26日在臉書發文表示，「所有熊貓Uber的外送師聽好了，我有付錢叫你爬樓梯就爬，我爽叫幾杯飲料幾罐瓶裝水我家的事，你有收錢就給我乖乖送」，認為外送員沒有特別技能，卻一天到晚抱怨爬樓梯，怒批「沒什麼一技之長的人反而最大聲，社會底層送外送送出優越感」。

貼文迅速被關注分享，不少人認為原PO論點沒錯，「用詞是偏激了點但事實就是如此，怎麼會送出優越感了」、「撇開沒有一技之長跟社會底層這方面的過激言論，其他部分實在挑不出啥毛病」、「付錢就是老大沒錯啊，不爽不要做啊」、「講得很中肯啊但就是不太婉轉，一堆外送師炸鍋了，笑死」。

但也有人砲轟原PO態度不可取，「30幾塊外送費，就要把妳當總統服侍喔！有人送就不錯了抱怨一下怎麼了？」、「對很多人來說，沒住電梯大樓社區的，都是底層欸」、「職業不分貴賤，請互相尊重難嗎」、「最基本尊重都做不到的人，沒有跟牠對談的必要性與意義」。

還有人認為貼文是刻意操作，「提醒妳小姐，妳走的路線是跟鄧佳華一樣的，都是po文釣魚討砲路線」、「討拍騙流量的吧！怎麼沒有附上訂單的對話呢？」原PO也留言否認「我就只是發在我個版，然後就爆了」。