民進黨桃園市長參選人林智堅論文門延燒，除台大審定委員會由社科院長蘇宏達當召集人外，中華大學也已於上周組成審議委員會，卻突傳出原本擔任召集人的工管系主任馬恆請辭；消息傳出引發網友譁然，各種「被請辭」、「會怕就好」、「知所進退」等猜測和酸言酸語紛紛出籠。

中華大學26日表示，學校是依據2019年9月18日修正通過的「博、碩士學位論文抄襲處理要點」，審議委員會應由被檢舉學系主管擔召集人。但因工管系主任馬恆以健康因素請辭，委員會卻須在20天內組成，而現正值暑假，工管系無法在20天內選出新的系主任，由管院副院長徐子光暫兼代工管系主任，讓審議委員會能如期組成，並依規定在1個月內完成調查，必要時得再延長1個月。

中華大學也指出，學校肯定馬恆多年來擔任工管系主任的貢獻，對於他以健康因素請辭，表示尊重。另外，目前審議委員會已依法啟動調查程序，盼各界予以審議委員會獨立調查的空間，任何有關審議委員會問題將不再回應。

PTT八卦板鄉民聞訊立時暴動：「被請辭？」、「健康因素，壓力太大？」、「會怕就好」、「最近的戲也太精彩」、「這缺根本超難，怎麼判都很危險」、「三分鐘可以做完的事，再延一個月」、「感覺活在恐怖時代」、「趕快烙跑了，呵呵」、「心臟不好，怕血壓高血栓？」、「換上自己人了」、「綠色恐怖」、「看要請辭幾個」、「董事長是黨的發言人，誰敢得罪嘻嘻」、「不想揹鍋，很重」、「台大要撐下去，千萬不要變成學店」、「自己知所進退吧」、「腳軟了」、「怕」。