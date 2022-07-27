藝人金剛(李信樵)去年和女星小嫻公開認愛，不僅經常高調曬恩愛，女方還曾陪著他在墾丁賣雞翅做生意，交往1年多一起面對挫折，正在大家以為感情甜蜜穩定之際，今年5月二人卻在直播中宣布分手，並解釋是因為個性差異，震驚外界。本月21日金剛飛往大陸拍戲，今(26)天公開「叫雞」畫面引起注意。

金剛過去演出《麻辣鮮師》打出知名度後，2009年隻身轉赴香港發展，直到和阮小儀搭檔主持《街坊廚神》才徹底走紅，他在受訪時曾經說過，早期在香港生活過得並不安穩，常得和朋友借錢才能生活，自走紅後據港媒稱，全盛時期最高月收入可達約190萬新台幣，因近年大陸限縮港台藝人，才決定返台打拼。

26日金剛突然在IG限動中，發出超美味「叫雞照」照片。(圖/金剛 IG)

儘管金剛想返台發展卻鮮有工作找上門，對此金剛曾經透露：「其實是因為今年真的不是很好，所以一直離開台北去逃避現實的生活」，直到去年正式和小嫻交往，一起搬到墾丁生活、販賣雞翅，不過小嫻本就僅為從旁協助男友，現今隨著二人感情破裂，接下來將由金剛一人獨自負責雞翅店的事業。

本月21日，金剛透露他將前往大陸拍戲，並透露「好久沒有的行程，內心的激昂跟澎派難以用言語形容，只希望去橫店會變瘦，然後不要中暑這樣。」目前人正在隔離的他，很有精神地曬出食物照片，並稱：「Day5叫雞了。」似乎在大陸的生活過得很是滋潤，更說受到朋友影響晚餐才會吃得較為清淡。